Vicepremierul Tanczos Barna a atras atenția că lipsa unui buget aprobat în această perioadă reprezintă o situație neobișnuită pentru România și poate genera incertitudine pentru economie și pentru instituțiile publice. Potrivit acestuia, aprobarea bugetului a întârziat mai mult decât se întâmplă de regulă, iar stabilitatea financiară ar trebui să devină o prioritate imediată pentru Guvern.

În acest context, oficialul a subliniat că negocierile din interiorul coaliției sunt foarte aproape de final, însă mai există câteva subiecte care trebuie clarificate înainte de adoptarea documentului financiar pentru acest an.

„Nu este bine că nu avem un buget deja. Foarte rar s-a întâmplat ca aprobarea să întârzie atât de mult. Ţara ar avea nevoie de stabilitate în momentul de faţă şi sper ca zilele următoare, mâine, pomâine, să avem decizia finală în coaliţie, pentru că suntem chiar foarte aproape. Au mai rămas două, trei chestiuni de discutat”, a afirmat Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info.

Întrebat dacă aceste puncte rămase pe agenda negocierilor sunt cu adevărat importante, vicepremierul a precizat că tocmai importanța lor explică faptul că discuțiile nu au fost încă finalizate.

„Sunt esenţiale, dacă nu ar fi fost esenţiale, am fi trecut mai de mult peste ele sau ne-am fi înţeles”, a răspuns vicepremierul.

În explicațiile sale, Tanczos Barna a detaliat principalele puncte asupra cărora partidele din coaliția guvernamentală trebuie să ajungă la un acord. Unul dintre acestea este pachetul social propus de Partidul Social-Democrat, care ar include măsuri de sprijin pentru persoanele cu venituri mici, în special pensionarii afectați de inflație.

Vicepremierul a arătat că unele dintre aceste măsuri sunt susținute și de formațiunea sa, mai ales cele care ar putea oferi ajutor rapid categoriilor vulnerabile, în contextul creșterii prețurilor.

„Nu e un secret, Partidul Social-Democrat propune acel pachet social, unde parţial şi noi susţinem, ca anumite măsuri să fie imediate şi să vină în sprijinul celor cu pensii mici, de exemplu, acele plăţi one-off prin care îi protejăm cumva de această inflaţie, de această creştere de preţuri. Noi susţinem, în continuare, că avem nevoie de resurse suplimentare în Anghel Saligny, un program naţional gestionat de domnul ministru Cseke şi care, dincolo de faptul că ajută autorităţile locale, comunităţile locale să se dezvolte, este un angajament al statului faţă de firmele care au semnat contractele de execuţie, firme care au zeci de mii de angajaţi şi în momentul în care dispare din piaţă, eventual, un asemenea program naţional, consecinţele sunt devastatoare, de şomaj, de disponibilizări, de neplata taxelor, impozitelor la bugetul de stat. Deci acolo cred că e nevoie de un pic de efort suplimentar, nu este imposibil şi mai sunt câteva elemente mărunte, ele nu mai afectează în mod hotărâtor bugetul. Sunt, cred, cele două chestiuni majore care trebuie discutate mâine”, a explicat viceprim-ministrul.

În același timp, Tanczos Barna a explicat că proiectul de buget va rămâne construit pe estimările făcute la începutul anului, înainte de apariția tensiunilor geopolitice care au afectat piețele internaționale de energie. Potrivit acestuia, conflictul din Orientul Mijlociu și fluctuațiile de pe piețele petrolului și gazelor nu pot fi integrate acum într-un nou set complet de calcule.

Vicepremierul a precizat că refacerea tuturor proiecțiilor bugetare ar întârzia și mai mult procesul de adoptare, motiv pentru care Guvernul trebuie să aprobe bugetul pe baza ipotezelor inițiale și să folosească mecanismele existente pentru eventuale ajustări ulterioare.

„Nici nu se pot reface toate calculele în momentul de faţă. Cred că trebuie să aprobăm bugetul foarte repede. Există oricum o marjă de flexibilitate la Ministerul Finanţelor ca în anumite… din fonduri de rezervă, din anumite fonduri lăsate la dispoziţia Ministerului Finanţelor să poată interveni în situaţii de criză”, a subliniat reprezentantul Guvernului.

El a adăugat că evoluțiile de pe piețele internaționale ale hidrocarburilor pot influența modul în care bugetul va fi implementat în lunile următoare, motiv pentru care autoritățile trebuie să rămână prudente în gestionarea resurselor publice.

Totodată, Tanczos Barna a avertizat că anul în curs ar putea aduce incertitudini economice majore, iar cheltuirea banilor publici trebuie făcută cu maximă atenție.