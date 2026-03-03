La ședința coaliției de guvernare de luni, 2 martie, ministrul de Finanțe le-a prezentat liderilor coaliției un draft al Legii privind bugetul de stat pentru anul 2026.

Documentul, prezentat de Stiripesurse.ro, oferă o privire de ansamblu asupra alocărilor bugetare pentru fiecare minister și instituție subordonată Guvernului, dar fără estimările de venituri și cheltuieli sau detalii privind veniturile din încasări, ceea ce a surprins liderii coaliției.

Surse politice au explicat că, fără aceste date, construirea unei legi a bugetului este imposibilă.

Potrivit draftului, câteva ministere vor înregistra creșteri față de anul precedent, în timp ce altele vor avea alocări mai mici:

• Ministerul Muncii – 57,7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Educației – 57,3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Apărării – 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Transporturilor – 37,4 miliarde de lei (față de 43,2 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Afacerilor Interne – 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Agriculturii – 25,9 miliarde de lei

• Ministerul Sănătății – 22 miliarde de lei (față de 23,6 miliarde de lei în 2025)

• Ministerul Dezvoltării – aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025)

• Ministerul Fondurilor Europene – 11,9 miliarde de lei

• Ministerul Mediului – 5,7 miliarde de lei

• Ministerul Energiei – 5,6 miliarde de lei

• Serviciul Român de Informații – 5,1 miliarde de lei

• Ministerul Justiției – 4,1 miliarde de lei

• Ministerul Economiei – 3,3 miliarde de lei

• Ministerul Afacerilor Externe – 1,6 miliarde de lei

• Serviciul de Telecomunicații Speciale – 1,4 miliarde de lei

• Serviciul de Informații Externe – 802 milioane de lei

• Serviciul de Pază și Protecție – 406 milioane de lei

Se remarcă faptul că Ministerul Apărării înregistrează cea mai mare creștere procentuală, în timp ce Ministerul Transporturilor și Ministerul Educației pierd sume semnificative față de 2025.

Iar astăzi, pe 3 martie, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Ilie Bolojan și pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta draftul Legii bugetului.

Președintele a reiterat poziția sa din 2025, conform căreia nu va promulga Legea bugetului dacă nu se respectă referendumul inițiat de el ca primar al Capitalei, care solicită alocarea unor fonduri mai mari pentru municipalitate.

Nicușor Dan a precizat că Parlamentul trebuie să modifice atât partea privind taxele locale, cât și împărțirea bugetului între Primăria Capitalei și primăriile de sector. De asemenea, a subliniat că nu va semna legea dacă ignoră referendumul.

În draft sunt prevăzute creșteri la bugetul Capitalei, însă primarul general, Ciprian Ciucu, ar fi susținut că aceste sume nu sunt suficiente.

Legea bugetului nu poate intra în vigoare fără promulgarea președintelui, care poate ataca actul la Curtea Constituțională sau îl poate retrimite Parlamentului, ceea ce adaugă o presiune suplimentară asupra negocierilor politice.

Coaliția de guvernare a stabilit ca miercuri, 4 martie, să aibă loc ședința de închidere a bugetului pentru 2026, unde se vor finaliza toate capitolele și se va adopta forma agreată de partide.

Într-un comunicat oficial al PNL se menționează că ședința de lucru de luni a vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul necesar pentru stabilitatea economică și funcționarea eficientă a instituțiilor statului.

Partidele din coaliție și reprezentanții minorităților naționale au prezentat observații și propuneri privind alocările pentru domeniile esențiale, urmărind construirea unui buget sustenabil, realist și orientat către nevoile cetățenilor și ale economiei. Decizia de miercuri va fi crucială pentru finalizarea și adoptarea bugetului, stabilind atât prioritățile guvernamentale, cât și alocările pentru autoritățile locale, inclusiv Primăria Capitalei.