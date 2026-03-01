Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au transmis că, în baza datelor disponibile în prezent, evoluția situației de securitate din Iran nu indică o amenințare militară directă asupra teritoriului României. Ei au precizat că armata are permanent în serviciu forțe care monitorizează mediile aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic, asigurând detectarea eventualelor amenințări și reacția imediată.

De asemenea, MApN a menționat că militari și specialiști civili sunt prezenți non-stop în servicii de permanență și intervenție, iar armata și-a ajustat postura prin măsuri suplimentare de vigilență și pregătirea sistemelor care completează forțele de reacție rapidă. Sursele au adăugat că facilitatea navală americană de la Deveselu, parte a sistemului de comandă și control NATO, contribuie la protecția antibalistică împotriva amenințărilor externe.

Ministerul Apărării Naţionale a mai anunţat că se află în contact permanent cu aliaţii şi se coordonează cu aceştia pe toate palierele.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor suporta costurile de cazare, masă și reprogramare a zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați din cauza perturbărilor din aviație și a închiderii spațiului aerian. Măsura a fost comunicată printr-o scrisoare trimisă de autoritățile din Abu Dhabi către managerii hotelurilor din țară.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a activat planuri operaționale pentru a gestiona situația și a subliniat că traficul de pasageri este coordonat în continuare într-un mod organizat și flexibil, în ciuda atacurilor provenite din Iran.

Potrivit unui comunicat preluat de moneycontrol, aeroporturile din Emiratele Arabe Unite și companiile aeriene naționale coordonează activitățile pentru a reduce impactul modificărilor repetate ale programului de zboruri. Scopul este menținerea unui flux constant de pasageri și evitarea blocajelor operaționale în terminale.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a precizat că Emiratele Arabe Unite vor acoperi costurile de cazare și mese pentru pasagerii afectați de întârzieri și anulări, astfel încât serviciile esențiale să fie asigurate pe durata ajustărilor operaționale.

Măsurile includ redirecționarea unor zboruri între aeroporturile din EAU, accelerarea procesului de reprogramare și consolidarea coordonării la sol în terminale pentru a preveni aglomerarea. În ultimele ore, aproximativ 20.200 de pasageri au beneficiat de cazare temporară, mese și băuturi, precum și de facilități pentru reprogramarea zborurilor conform planurilor de urgență.

Transportatorii naționali, împreună cu autoritățile competente, au gestionat zborurile afectate atât la sosiri, cât și la plecări, asigurând transportul pasagerilor către destinațiile finale, cazarea temporară a celor în tranzit și finalizarea formalităților legale necesare.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a precizat că monitorizarea și coordonarea între aeroporturi și companii aeriene continuă, pentru a ajusta programele de zbor după necesități și pentru a relua operațiunile normale în siguranță și ordine, atunci când condițiile vor permite.

Pasagerii sunt sfătuiți să se informeze exclusiv din surse oficiale și să rămână în contact direct cu companiile aeriene pentru ultimele actualizări privind zborurile lor.