Opec+ a anunțat creșterea producției de petrol după atacurile aeriene americano-israeliene care au dus la moartea liderului suprem al Iranului. Măsura vizează reducerea volatilității piețelor energetice din Orientul Mijlociu și la nivel global, în contextul tensiunilor geopolitice și al perturbărilor din transportul maritim.

Transportul prin Strâmtoarea Hormuz a încetinit semnificativ, iar analiștii avertizează că acest blocaj ar putea crește costurile și primele pentru nave. Ruta este crucială pentru aprovizionarea mondială cu petrol și gaze. Opec+ va crește producția cu 206.000 de barili pe zi în aprilie, un nivel ușor peste estimările pieței, iar Arabia Saudită coordonează răspunsul grupului la criza actuală.

Analiștii anticipau o majorare mai mare a producției de petrol, însă multe state membre Opec+ operează deja aproape de capacitatea maximă.

„Capacitatea de rezervă trebuie gestionată cu prudență”, a declarat analista Amena Bakr.

Decizia reflectă temerile privind stabilitatea aprovizionării, iar piețele rămân sensibile la evoluțiile din Iran și regiunea Golfului. Bursele locale au deschis în scădere accentuată: indicele TASI din Arabia Saudită a scăzut inițial cu aproape 5%, recuperând ulterior jumătate din pierderi, iar indicele EGX 30 din Egipt a coborât cu aproape 6% înainte de o revenire parțială. Investitorii adoptă o poziție prudentă pe fondul riscurilor regionale crescute.

În același timp, prețurile gazelor naturale sunt așteptate să crească semnificativ, cu estimări de plus de 25% pentru referințele europene. Perturbările din Strâmtoarea Hormuz afectează transporturile de GNL, iar Qatar și Emiratele Arabe Unite furnizează aproximativ 20% din exporturile globale. Totodată, Israelul a închis două zăcăminte de gaze naturale, ceea ce anticipează o volatilitate ridicată la redeschiderea piețelor luni dimineață.

Cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere globale, după ce Iranul a amenințat că va închide calea navigabilă, transmite SkyNews. Alte zeci de nave sunt staționate pe cealaltă parte a punctului strategic.

Potrivit datelor MarineTraffic analizate de Reuters, navele-tanc se află în largul coastelor unor mari producători de petrol din Golful Persic, inclusiv Irak, Arabia Saudită și Qatar. Tensiunile au crescut după ce Iranul a atacat ținte militare și civile în mai multe state din regiune, provocând avertismente privind o escaladare periculoasă din partea liderilor vecini.