Compania HiSky a precizat că, respectând procedurile standard de siguranță, comandantul aeronavei a decis întoarcerea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde a aterizat în siguranță. Reprezentanții HiSky au subliniat că astfel de alerte tehnice pot apărea în operarea aeronavelor comerciale, iar aplicarea măsurilor preventive face parte dintr-un sistem riguros de siguranță. Echipajele companiei sunt instruite constant pentru a gestiona eficient orice situație neprevăzută, pasagerii și echipajul fiind priorități absolute.

Aeronava care efectua cursa București – Hurghada și care a semnalat posibile probleme de presurizare a aterizat în siguranță, fără ca vreo persoană să necesite îngrijiri medicale, a transmis duminică seară Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). La bord se aflau 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Pentru gestionarea situației, ISU București-Ilfov a mobilizat preventiv mai multe forțe la Aeroportul Otopeni

„În urmă cu puţin timp, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, a fost activat planul de intervenţie ca urmare a semnalării unei posibile probleme de presurizare la bordul unei aeronave care opera pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt). Echipajul a decis revenirea pe aeroportul din Bucureşti, iar aeronava a survolat aproximativ o oră pentru consumul de carburant, până la atingerea greutăţii optime de aterizare. Aeronava a aterizat în siguranţă. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale”, arată sursa citată.

Imediat, pe aeroport s-a format dispozitivul de urgență, coordonat de comandantul adjunct al Aeoportului Henri Coandă.

