După o noapte cu ninsori slabe, tabloul meteo începe să se îmbunătățească. Cantitățile reduse de precipitații nu au generat blocaje extinse, însă temperaturile scăzute favorizează apariția poleiului, în special pe poduri, pasaje și drumuri secundare. Specialiștii atrag atenția că aceste zone pot deveni periculoase chiar și atunci când vizibilitatea este bună.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române transmite că, la primele ore ale dimineții de duminică, nu există autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente grave. Traficul se desfășoară în general fluent, valorile fiind reduse comparativ cu zilele lucrătoare.

Cum se circulă pe principalele autostrăzi din România:

-A1 București – Pitești

Nu sunt semnalate precipitații. Carosabilul este umed, iar pe alocuri se menține un strat subțire de zăpadă, mai ales în zona A0. Vizibilitatea este bună, iar traficul redus.

-A2 București – Cernavodă

Ninge slab, fără depuneri consistente pe carosabil. Suprafața drumului este umedă, vizibilitatea bună, trafic redus.

-A0 (Centura București) & A3 București – Brașov

Se înregistrează ninsoare slabă. Pe anumite porțiuni există depuneri ușoare de zăpadă. În zona podurilor de la km 37–38, carosabilul este parțial acoperit cu polei, ceea ce impune reducerea vitezei.

-A7 Ploiești – Adjud

Carosabil parțial umed. Sunt raportate intensificări ale vântului, însă vizibilitatea rămâne bună. Trafic redus.

Polițiștii rutieri avertizează asupra prezenței poleiului pe DN 23A, între localitățile Milcovul și Gologanu, județul Vrancea. Sectorul este monitorizat, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să evite manevrele bruște.

Din cauza condițiilor meteo, a fost instituită o restricție temporară pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe DN 2C Smeeni (BZ) – Slobozia (IL). Măsura are caracter preventiv și vizează reducerea riscului de incidente în trafic.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că 18 tronsoane de drum județean rămân închise în județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova. Utilajele de deszăpezire și echipele operative acționează pentru redeschiderea circulației în condiții de siguranță.

În județul Giurgiu, pe DN5D, traficul este oprit ca urmare a formării unei coloane de camioane, situație generată de lucrările la Podul Giurgiu–Ruse. Circulația a fost deviată, iar autoritățile recomandă consultarea rutelor alternative.

Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, patru curse aeriene înregistrează întârzieri. Aproximativ 650 de pasageri sunt afectați de modificările programului de zbor.

Manevrele navale sunt în continuare suspendate în Constanța Sud-fluvial și la Bara Sulina, ca măsură de siguranță în contextul condițiilor meteo.

Pe calea ferată se circulă fără blocaje. Nu au fost raportate întreruperi majore ale traficului feroviar.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Polițiștii rutieri recomandă:

-adaptarea vitezei la condițiile de drum;

-evitarea frânărilor și accelerărilor bruște;

-păstrarea distanței de siguranță;

-echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.