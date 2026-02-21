Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza pentru duminică, 22 februarie 2026, intervalul 09:00 – luni, 23 februarie 2026, 09:00.

Meteorologii au precizat că valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, cu intensitate mai mare în zonele extracarpatice. Ziua, cerul va fi temporar noros, iar ninsorile slabe vor apărea la începutul zilei în sud-est și la munte.

Pe timpul nopții, ANM a anunțat ploi în vestul țării, iar în centrul și nord-estul României vor fi ploi, lapoviță și, izolat, condiții de polei. La munte, ninsorile vor predomina, cu cantități izolate de apă între 15 și 20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele vor atinge 55-70 km/h în a doua parte a intervalului și trecător în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor situa între 1 și 9 grade, iar minimele între -8 și 4 grade. Noaptea, izolat în sud și sud-est, se va forma ceață.

În București, în același interval, vremea va fi rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Meteorologii au indicat o temperatură maximă de 1-3 grade și o minimă de -6 spre -4 grade.

În timpul nopții, se va forma nebulozitate stratiformă, iar condițiile vor fi favorabile apariției ceții.

Meteorologii ANM au mai comunicat că pentru intervalul 23 februarie – 22 martie 2026 se așteaptă o evoluție a vremii care va fi publicată în detaliu în prognoza pe patru săptămâni, oferind informații despre temperaturi și posibile precipitații în toată țara.

ANM a dezvăluit și estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 februarie – 23 martie 2026, indicând menținerea unor valori termice mai ridicate decât mediile normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 2 – 9 martie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 9 – 16 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 16 – 23 martie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.