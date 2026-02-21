România a traversat o noapte de iarnă autentică, cu temperaturi minime cuprinse între -12 și 4 grade. Cele mai scăzute valori s-au înregistrat în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. În București și în sud-estul țării, ninsoarea a fost însoțită de vânt și vizibilitate redusă.

Un cod galben rămâne în vigoare până mâine dimineață în București și județele Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.

În aceste zone sunt prognozate cantități de apă de 15–30 l/mp și un strat de zăpadă neuniform, cu grosimi, în general, de 15–20 cm. Pe litoral, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 50–60 km/h și izolat 65–70 km/h.

Deși vineri seară a fost menționată posibilitatea unei escaladări la cod portocaliu, avertizarea nu a fost actualizată până la această oră.

Meteorologii anunță o continuare a răcirii vremii. În sudul și estul țării, temperaturile maxime vor oscila între -5 și 1 grad, menținând senzația de frig accentuat.

Centrul Infotrafic a transmis la ora 6 că nu sunt autostrăzi complet închise din cauza vremii sau a accidentelor.

Pe A2 București–Cernavodă, între km 10 și 64, traficul se desfășoară controlat, cu utilaje de deszăpezire și echipaje de poliție în față. Carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă (2–5 cm), în condiții de ninsoare și temperaturi negative. Între km 64 și 80, drumul este acoperit cu zăpadă, iar între km 84 și 160 carosabilul este umed, cu trafic normal, dar cu vânt lateral pe alocuri.

Pe A1 București–Pitești, carosabilul este ud sau acoperit parțial cu zăpadă, în funcție de sector. Se acționează cu material antiderapant, iar traficul rămâne normal.

Pe A0, Centura Capitalei, și pe A3 București–Brașov, se circulă în condiții de ninsoare și vânt puternic. Pe A7 Ploiești–Adjud, carosabilul este uscat, fără restricții, dar cu intensificări ale vântului.

Autoritățile au anunțat închideri și limitări de tonaj pe mai multe artere:

Trafic oprit:

-DN 21A Țăndărei – Bărăganul

-DN 3 Islaz – Călărași

Restricții pentru vehicule > 7,5 tone:

-DN 3A Lehliu-Gară – Drajna Nouă

-DN 4 Frumușani – Oltenița

Restricții pentru vehicule > 3,5 tone:

-DN 21 Slobozia – Viziru

-DN 2C Slobozia – Costești

-DN 2A Slobozia – Urziceni

În județul Giurgiu, circulația pe DN 5D spre vamă este oprită din cauza coloanei de camioane generate de lucrările la Podul Giurgiu–Ruse. Traficul este deviat.

Pe Aeroportul Henri Coandă și Aeroportul Băneasa, zborurile se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol. Nu sunt curse anulate, însă pot apărea întârzieri cauzate de vizibilitatea redusă și procedurile de degivrare.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat intervenții continue cu 58 de utilaje pentru menținerea pistelor operaționale. CNAB a precizat că echipele „au acționat non-stop și au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătrați ai suprafețelor operaționale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă, asigurând desfășurarea zborurilor în absolută siguranță pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei”.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor și să ajungă din timp la aeroport.

Trenurile care sosesc sâmbătă dimineață în Gara de Nord înregistrează întârzieri. Cea mai mare depășește 120 de minute, în cazul garniturii de la Kiev. Alte trenuri au întârzieri de aproximativ 100 de minute. Plecările programate nu sunt afectate semnificativ.