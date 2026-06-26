Restricții de circulație din cauza caniculei. Vehiculele care vor avea interdicție pe drumurile din 16 județe, duminică 28 iunie

Restricții de circulație din cauza caniculei. Camioanele de peste 7,5 tone vor avea interdicție pe drumurile din 16 județe

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat introducerea unor restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, ca urmare a temperaturilor extreme prognozate de meteorologi. Măsura va fi aplicată duminică, 28 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe aflate sub avertizări de caniculă.

Restricțiile sunt instituite în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie privind valul de căldură persistent și temperaturile foarte ridicate prognozate pentru acest sfârșit de săptămână.

Potrivit CNAIR, măsura va fi valabilă în județele:

Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu.

Restricțiile vizează vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din aceste județe.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere arată că interdicția are rolul de a proteja carosabilul în condiții de temperaturi extreme.

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.”

CNAIR precizează că temperaturile foarte ridicate pot afecta structura drumurilor, iar traficul greu poate produce degradări importante.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă.”

Interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. CNAIR precizează că vor putea circula în continuare mai multe categorii de transporturi considerate esențiale.

„Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă.”

Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animalele vii, produsele perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, serviciile poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, distribuția de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, vehiculele pentru tractări, distribuția de apă și hrană în zone calamitate, utilajele de salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produsele provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și numeroase categorii de produse alimentare.

Compania mai anunță că restricțiile nu se vor aplica utilajelor proprii și nici celor utilizate de firmele care execută lucrări în baza contractelor aflate în derulare.

„De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care CNAIR are contracte de lucrări în derulare.”

Reprezentanții companiei precizează că situația va fi monitorizată permanent și că măsurile pot fi extinse sau modificate în funcție de avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.