Autostrada A0 Nord București: stadiul lucrărilor de pe șantierul lotului 1 Joița–Corbeanca

Cristian Pistol, director general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis noi informații privind evoluția lucrărilor pe Autostrada A0 Nord, lotul 1 (Joița–Corbeanca). Potrivit acestuia, stadiul fizic al execuției se apropie de 63%, pe un tronson considerat important pentru infrastructura rutieră din zona Capitalei.

Pe șantierul de 17,5 kilometri este mobilizată o asociere de constructori români și italieni, Retter–Pizzarotti. Echipele însumează aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje, fiind implicate într-un volum amplu de activități desfășurate simultan pe mai multe fronturi de lucru.

Cristian Pistol a precizat „Asocierea de constructori români și italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot, cu 650 de muncitori și 330 de utilaje. Se lucrează la:

așternere asfalt (strat de uzură),

montare parapet metalic și panouri fonoabsorbante,

fundații spații de parcare (km 14+500),

relocări conducte de gaz metan,

terasamente,

consolidări,

montare elemente ITS (Intelligent Transport System),

dispozitive pentru evacuarea apelor pluviale.

La Nodul Rutier cu DN1A se asfaltează bretelele, se execută șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale, taluzări, se așterne balast stabilizat cu ciment (BSC) și se montează sisteme ITS.

Pe acest segment sunt executate lucrări de așternere a stratului de uzură, montare de parapete metalice și instalare de panouri fonoabsorbante. În paralel, sunt realizate fundații pentru spații de parcare la kilometrul 14+500, precum și operațiuni de relocare a conductelor de gaz metan.

Sunt în desfășurare și lucrări de terasamente, consolidări ale structurii rutiere, montaj pentru sisteme ITS (Intelligent Transport System), dar și instalarea elementelor necesare pentru evacuarea apelor pluviale de pe traseu.