Autostrada A0 Nord București: stadiul lucrărilor de pe șantierul lotului 1 Joița–Corbeanca
SURSA FOTO: captură YouTube, Infrastructure Romania – Imagini de pe Autostrada A0 Nord - Lot 3
Cristian Pistol, director general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis noi informații privind evoluția lucrărilor pe Autostrada A0 Nord, lotul 1 (Joița–Corbeanca). Potrivit acestuia, stadiul fizic al execuției se apropie de 63%, pe un tronson considerat important pentru infrastructura rutieră din zona Capitalei.
Cristian Pistol anunță stadiul lucrărilor pe A0 Nord: Se apropie de 63%
Pe șantierul de 17,5 kilometri este mobilizată o asociere de constructori români și italieni, Retter–Pizzarotti. Echipele însumează aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje, fiind implicate într-un volum amplu de activități desfășurate simultan pe mai multe fronturi de lucru.
Cristian Pistol a precizat „Asocierea de constructori români și italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot, cu 650 de muncitori și 330 de utilaje. Se lucrează la:
- așternere asfalt (strat de uzură),
- montare parapet metalic și panouri fonoabsorbante,
- fundații spații de parcare (km 14+500),
- relocări conducte de gaz metan,
- terasamente,
- consolidări,
- montare elemente ITS (Intelligent Transport System),
- dispozitive pentru evacuarea apelor pluviale.
La Nodul Rutier cu DN1A se asfaltează bretelele, se execută șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale, taluzări, se așterne balast stabilizat cu ciment (BSC) și se montează sisteme ITS.
Lucrări în mai multe etape pe traseul A0 Nord
Pe acest segment sunt executate lucrări de așternere a stratului de uzură, montare de parapete metalice și instalare de panouri fonoabsorbante. În paralel, sunt realizate fundații pentru spații de parcare la kilometrul 14+500, precum și operațiuni de relocare a conductelor de gaz metan.
La nodul rutier cu DN1A, echipele lucrează la asfaltarea bretelelor de acces, realizarea șanțurilor pentru drenaj, taluzări și așternerea stratului de balast stabilizat cu ciment. Tot aici sunt montate componente ale sistemelor ITS, integrate în infrastructura rutieră.
În același timp, lucrările avansează la cele mai importante structuri de pe traseu. Este vorba despre podul peste CF București–Ploiești, cu o lungime de 610 metri, și despre pasajul peste DN7 și CF București–Pitești, de 760 de metri. La aceste obiective se montează grinzi și se execută betonarea plăcilor de suprabetonare, etape esențiale în finalizarea structurii de rezistență.
Ritm de execuție și date financiare
Potrivit estimărilor transmise, menținerea ritmului actual de lucru ar putea permite deschiderea circulației până la finalul acestui an, înainte de termenul contractual stabilit pentru aprilie 2027.
Contractul pentru acest lot are o valoare de 815,07 milioane lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT) 2021–2027.
Traseul Lotului 1 al A0 Nord se desfășoară între A1 și DN1, traversând localități din județul Ilfov, precum Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca, dar și zone din județul Giurgiu, inclusiv Joița și Săbăreni.
Autostrada de Centură a Capitalei (A0) are rolul de a prelua o parte importantă din traficul de tranzit din zona București–Ilfov, regiune care concentrează o pondere semnificativă din activitatea economică națională.
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