Autostrada Bucureștiului se apropie de finalizare. Ultima grindă din beton a fost montată. Ionel Scrioșteanu: Încheiem o etapă importantă

Autostrada Bucureștiului (A0) se apropie de finalizare, după ce a fost montată ultima grindă din beton necesară pentru podurile și pasajele aferente celor 102 kilometri ai inelului de centură la nivel de autostradă al Capitalei. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, care a descris momentul drept o etapă importantă în realizarea proiectului.

Potrivit informațiilor publicate de acesta pe Facebook, ultima grindă a fost montată în noaptea de miercuri spre joi pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7, aferent lotului 1 al A0 Nord. Mesajul a fost transmis printr-o înregistrare video publicată joi pe pagina sa de Facebook.

Scrioșteanu a precizat că pentru întregul inel de autostradă al Capitalei au fost necesare aproximativ 5.000 de grinzi din beton destinate celor 67 de poduri și pasaje construite pe traseul celor 102 kilometri ai Autostrăzii Bucureștiului.

„În această noapte încheiem o etapă importantă pentru 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 #𝗔𝟬. Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai inelului de centură la nivel de autostradă. Ultima grindă este montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7 aferent lotului 1 A0 nord. În total pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi iar pe tot lotul 581”, a scris acesta pe Facebook.

În cazul pasajului peste DN7, au fost montate 232 de grinzi, iar pe întregul lot 1 al sectorului nordic numărul acestora a ajuns la 581.

Pe sectorul sudic al autostrăzii, cu o lungime totală de 50 de kilometri, au fost montate 649 de grinzi pe lotul 1, 811 grinzi pe lotul 2 și 1.050 de grinzi pe lotul 3, rezultând un total de 2.509 grinzi instalate pe această secțiune.

Referitor la sectorul nordic, care are o lungime de 52 de kilometri, secretarul de stat a arătat că numărul grinzilor este cel puțin comparabil cu cel de pe sectorul sudic, menționând că aici se află și cel mai lung pod al proiectului, cu o lungime de 1,3 kilometri, construit peste lacul Cernica.

În total, aproximativ 5.000 de grinzi au fost montate pe întreaga Autostradă Bucureștiului, pentru realizarea celor 67 de poduri și pasaje incluse în proiect.

Ionel Scrioșteanu a prezentat și un bilanț al evoluției investiției, amintind că în urmă cu șase ani nu exista niciun șantier deschis pe traseul A0. El a afirmat că în anul 2020 proiectul nu avea nici măcar un șantier în execuție și că, în momentul în care a susținut obiectivul construirii întregului inel de autostradă în următorii ani, numeroase persoane considerau că lucrările nu vor începe, iar majoritatea apreciau că proiectul nu va fi finalizat nici în următoarele două sau trei decenii.

Oficialul a mai spus că o parte dintre cei care au comentat proiectul au reacționat negativ, foarte puțini au crezut că obiectivul poate fi dus la capăt, însă în prezent lucrările sunt aproape de finalizare.

Potrivit acestuia, Capitala va avea în curând un inel complet la nivel de autostradă, iar realizarea acestui proiect demonstrează că infrastructura de mare viteză poate fi construită și în România, contribuind la conectarea regiunilor țării printr-o rețea modernă de transport.

„În 2020 nu aveam nici măcar un șantier pe A0 iar atunci când am spus prima dată ca vreau să construim tot inelul de autostradă în următorii ani mulți spuneau ca nici măcar nu o să începem iar majoritatea spuneau ca nu o să finalizăm nici în următorii 20-30 de ani, o parte chiar au înjurat iar foarte puțini au crezut. Totuși mai avem puțin și finalizăm acest obiectiv foarte important iar capitala țării va avea inel complet la nivel de autostradă Am demonstrat ca se poate și la noi și începem să avem infrastructura de mare viteză care să unească România”, a conchis Ionel Scrioșteanu.

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