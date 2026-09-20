Pensiile a milioane de români, în centrul unui scandal. Traian Băsescu: „Dacă au fost greșite, trebuie desființat Ministerul Muncii”

Traian Băsescu a comentat situația politică și economică a României, dar și concluziile Curții de Conturi privind sistemul public de pensii. Fostul președinte a criticat atât comportamentul autorităților în actualul context, cât și modul în care instituția de control își desfășoară activitatea, punând sub semnul întrebării amploarea problemelor semnalate în cazul recalculării pensiilor. Raportul de audit invocat a semnalat deficiențe în procesul de recalculare și suspiciuni privind un număr foarte mare de dosare.

Invitat la România TV, Traian Băsescu a vorbit despre perioada următoare și despre necesitatea, în opinia sa, ca autoritățile să își asume mai mult actuala situație economică.

Fostul președinte a criticat inclusiv organizarea unor evenimente și manifestări publice într-o perioadă în care autoritățile vorbesc despre probleme economice.

„Nu urmează zile cu sărbătorile orașului, chiar dacă se produc peste tot, e o veslie-n patrie, nici nu ne cred străinii când spunem că suntem în criză, toată țara cântă, joacă, dansează. Nu cred că putem s-o scoatem la capăt dacă nu ne asumăm și un comportament decent, adică un comportament de oameni care au o problemă și sunt conștienți că au o problemă. Noi o ținem pe veselie, că așa e românul. În mod deosebit am văzut ieșiri la administrația locală”, a spus Băsescu.

Un alt subiect abordat a fost raportul Curții de Conturi referitor la Casa Națională de Pensii Publice. Auditul a identificat deficiențe în recalcularea unor drepturi de pensie, iar estimările privind amploarea posibilelor erori au generat controverse. Sindicaliștii au atras atenția că cifra de aproximativ 2,2 milioane reprezintă o estimare rezultată din procedurile de audit și că situația trebuie verificată individual pentru fiecare dosar.

Traian Băsescu a criticat Curtea de Conturi și a pus sub semnul întrebării concluziile privind numărul pensiilor care ar fi fost afectate.

„La Curtea de Conturi e o mare problemă, întotdeauna umflă paginile, conturile, fără să aibă o reală înțelegere a ce are de făcut o întreprindere, au inspectori slabi și adesea scot niște cifre din astea. Dacă două milioane de pensii au fost greșite înseamnă că trebuie desființat Ministerul Muncii, dar dacă n-au fost greșite, trebuie desființată Curtea de Conturi. Se pare că încasează niște prime dacă găsesc niște bani care trebuie recuperați și atunci ei încasează primele și peste câțiva ani când se termină de judecat procesul se constată că n-a fost pagubă.”

Afirmațiile referitoare la modul de lucru al Curții de Conturi și la presupusele prime reprezintă poziția exprimată de fostul președinte.

În ciuda criticilor formulate, fostul președinte s-a declarat încrezător că România poate depăși problemele actuale.