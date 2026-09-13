Traian Băsescu critică cele 4 luni de blocaj politic. Ce spune despre șansele următorului guvern

Traian Băsescu a criticat duminică, la România TV, gestionarea crizei guvernamentale din România. Fostul președinte a susținut că țara se află de patru luni fără un executiv cu puteri depline. El i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze rapid un candidat pentru funcția de premier. În opinia sa, următorul guvern propus are șanse să obțină votul Parlamentului.

Traian Băsescu a reproșat conducerii politice prelungirea blocajului guvernamental și a susținut că desemnarea unui candidat pentru Palatul Victoria trebuie făcută fără alte amânări. Fostul șef al statului consideră că o nominalizare ar putea permite învestirea unui nou executiv.

Întrebat dacă participanții la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi discutat despre viitorul politic al României și formarea guvernului, Băsescu a răspuns ironic, punând sub semnul întrebării prioritatea acordată acestui subiect.

„Nu cred că problema guvernului a fost ce s-a discutat între periniță, dansul miresei și plata darului. Nu cred că astea au fost prioritățile. Dacă guvernarea era o prioritate, o rezolvau înainte de nuntă”, a spus fostul președinte.

Băsescu a afirmat că au trecut patru luni fără un guvern cu puteri depline după demiterea Executivului Bolojan. El a amintit că, după respingerea în Parlament a guvernului propus de Adrian Veștea, Nicușor Dan nu a mai desemnat un candidat pentru funcția de premier.

„Numai că aici avem marea problemă a unei atitudini care, după părerea mea, nu are nimic comun cu o atitudine responsabilă. Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern? Cum poți să nu execuți atribuțiunea constituțională? Să desemnezi un candidat, sigur, încercând să desemnezi un candidat cu șanse să formeze un guvern. Dar trebuie să o faci. Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”, a afirmat Traian Băsescu.

Invocând propria experiență la Cotroceni, Băsescu a susținut că președintele nu ar trebui să aștepte ca partidele să prezinte public numărul parlamentarilor care ar susține fiecare propunere de premier. El a argumentat că estimările politice nu garantează rezultatul votului.

„Mă refer la mine, nu dau lecții nimănui, doar mă refer la experiența mea. În momentul în care trebuie să desemnezi un candidat pentru funcția de premier, nu ai dreptul să spui partidelor, ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare. În primul rând, Constituția vorbește despre vot secret, nu am cum să-l fac public înainte de a exercita votul și, în al doilea rând, niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a declarat Băsescu.

În pofida blocajului descris, fostul șef al statului se așteaptă ca a doua propunere de guvern să primească voturile necesare învestirii. În evaluarea sa, parlamentarii ar evita o nouă criză care i-ar putea trimite în campanie electorală cu mai bine de doi ani înainte de încheierea mandatelor.

„Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a spus Băsescu.

Criticile lui Băsescu l-au vizat și pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a recurs la „toate tertipurile” pentru a continua să conducă interimar guvernul după demiterea acestuia de către Parlament.

„Acum, toată lumea, sigur, și eu îl acuz pe Bolojan că a aplicat toate tertipurile ca să rămână în continuare premier cu un guvern destituit de Parlament, în condițiile în care a depășit și perioada de 45 de zile de interimat. Deci, în niște condiții extrem de rele, el a preferat să blocheze orice soluție politică”, a afirmat Traian Băsescu.

Totodată, fostul președinte a susținut că Bolojan trebuie să rămână la Palatul Victoria până la preluarea funcției de către următorul premier. În acest context, el a făcut o distincție între situația șefului guvernului și cea a președintelui.

„Dar, până la urmă, există o mare realitate constituțională. El stă până vine următorul premier. El are obligația politică să rămână până când predă următorului premier Palatul Victoria. El nu e în situația președintelui. Președintele nu are termen de grație, nu are 45 de zile, președintele are termen fix”, a declarat Băsescu.

Fostul șef al statului a comentat ironic și posibilitatea unei succesiuni de premieri interimari, în cazul în care desemnarea unui candidat pentru conducerea unui nou guvern ar continua să fie amânată.

„Cum ar fi acum ca președintele să trebuiască să desemneze un interimar pentru un interimar? Pentru că nu poate desemna decât cu premier interimar. Adică am fi în lumea ridicolului”, a spus fostul președinte.

Băsescu i-a reproșat lui Ilie Bolojan și schimbarea poziției privind formarea unui executiv de tehnocrați. El a afirmat că premierul interimar „încurcă soluțiile de rezolvare a crizei” și că „s-a răzgândit după ce a respins guvernul de tehnocrați în prima fază, guvernul Tomac”. Potrivit fostului președinte, Bolojan dorește acum „guvernul tehnocrat, în condițiile în care, până ieri, avea un candidat, îl voia pe Siegfried Mureșan premier”.