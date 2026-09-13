Elefanții au trecut un test care pune la încercare și oamenii. Rezultatul ar trebui să ne pună pe gânduri

Elefanții asiatici și-au demonstrat capacitatea de a-și controla impulsurile într-un experiment la care au participat 16 animale. Cercetătorii le-au oferit o recompensă alimentară, dar au blocat accesul direct la aceasta. Toate exemplarele au găsit o cale alternativă pentru a ajunge la hrană. Studiul a fost publicat în revista PLOS One și prezentat de ScienceAlert.

Elefanții au fost supuși unui test psihologic clasic, prin care cercetătorii au urmărit dacă animalele pot abandona o reacție imediată pentru a adopta o strategie care le permite să obțină hrana. Experimentul oferă indicii despre o abilitate cognitivă specifică: controlul inhibitor.

Această funcție permite oprirea unui impuls atunci când există o opțiune mai potrivită. În cazul oamenilor, un exemplu este decizia de a nu comanda mâncare după o zi obositoare, știind că în casă sunt deja alimente disponibile.

Abilitatea de a tempera reacțiile imediate a fost observată și la alte specii. Studii anterioare au arătat că unele animale pot renunța la un comportament impulsiv atunci când această alegere le aduce un avantaj.

Pentru a evalua capacitatea elefanților, autorii au ales „testul de ocolire”. Animalul poate vedea recompensa, însă un obstacol îi blochează drumul direct. Rezolvarea sarcinii presupune să abandoneze traseul aparent evident și să ajungă la hrană pe o altă cale.

Experimentul a inclus 16 elefanți asiatici, cu vârste între patru și 60 de ani, cărora cercetătorii le-au oferit posibilitatea să se familiarizeze cu procedura înainte de evaluare.

În această etapă de pregătire, animalele au învățat să extragă hrana dintr-o cutie opacă. Pentru testul propriu-zis, cercetătorii au folosit o cutie transparentă, în interiorul căreia au așezat un fruct.

Schimbarea recipientului a introdus o dificultate suplimentară: recompensa devenea vizibilă, fără ca animalele să o poată lua direct din locul în care o observau.

Micile deschideri din partea frontală le permiteau elefanților să vadă și să miroasă fructul, dar erau insuficiente pentru a-l scoate. Accesul la hrană era posibil printr-un alt orificiu, situat pe partea opusă a cutiei, în care puteau introduce trompa.

Sarcina cerea astfel ca animalele să renunțe la încercarea de a apuca fructul prin fața recipientului și să ocolească bariera pentru a-l recupera.

Rezultatele au arătat că toate animalele participante au rezolvat sarcina, identificând accesul prin care puteau scoate fructul din cutie.

Deși recompensa rămânea la vedere, elefanții nu au continuat să insiste asupra drumului direct, blocat de recipient. Au folosit deschiderea care le permitea să ajungă efectiv la hrană.

Autorii interpretează această reușită drept un indiciu al unui control inhibitor bine dezvoltat la elefanții asiatici.

Rezultatul are însă o limită clară: testul evaluează o anumită funcție cognitivă. El nu oferă o măsură completă a inteligenței animalelor și nu permite aprecierea tuturor abilităților lor cognitive.

Diferențele dintre exemplarele tinere și cele vârstnice au reprezentat un alt rezultat urmărit de cercetători în cadrul experimentului.

Animalele mai în vârstă au rezolvat sarcina cu mai multă dificultate. Potrivit autorilor, această observație ar putea semnala o diminuare a unor funcții cognitive pe măsură ce elefanții îmbătrânesc.

Datele nu sunt însă suficiente pentru a confirma o legătură directă între vârstă și performanța cognitivă. Cercetătorii precizează că ipoteza trebuie verificată prin studii suplimentare.

Capacitatea de a tempera reacțiile imediate poate avea un rol important pentru speciile ale căror relații de grup presupun interacțiuni sociale complexe.

Elefanții formează legături sociale puternice, iar cooperarea, comunicarea și interacțiunile cu ceilalți membri ai grupului contribuie în mare măsură la supraviețuirea lor.

Cercetătorii consideră că nevoia de a gestiona aceste relații ar putea fi asociată cu abilitatea animalelor de a-și controla impulsurile.