Bogdan Ivan cere măsuri pentru prețurile carburanților: De patru luni de zile de când am plecat, nu au făcut absolut nimic

Bogdan Ivan a acuzat duminică seară, la România TV, Guvernul interimar că nu a intervenit pentru a limita impactul scumpirii carburanților asupra populației. Fostul ministru al Energiei susține că prețul benzinei nu este justificat de situația producției și a consumului din România. El a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să ia măsuri. Totodată, a estimat scumpiri ale energiei electrice și a criticat situația centralei nucleare de la Cernavodă.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul ar fi putut prelungi starea de criză pe piața carburanților, pentru a reduce efectele scumpirilor asupra populației. Fostul ministru a susținut că măsurile aplicate în timpul mandatului său au fost abandonate și că solicitările sale privind verificarea prețurilor au rămas fără răspuns.

„De patru luni de zile de când am plecat, nu au făcut absolut nimic (…) E o adevărată dramă să vezi cum lucruri care au fost făcute, au funcţionat, sunt ignorate total de actualul Guvern (…) Nu mai sunt acolo ca să decid, iar oricâte semnale de alarmă aş trage – am cerut controle ale ANPC-ului, controle ale Consiliului Concurenţei pentru a vedea dacă aceste preţuri sunt corecte sau nu, dacă ele pot să aibă o zonă de înţelegere sau nu faţă de preţul final afişat – până acum niciun răspuns. Cel care are atributul legal să facă asta este Guvernul”, a afirmat Bogdan Ivan.

Social-democratul i-a cerut din nou premierului interimar Ilie Bolojan să intervină, argumentând că prețul motorinei influențează atât cheltuielile pentru deplasare, cât și costurile transportului și ale alimentelor.

„Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat când văd că pun motorină de peste 10 lei în maşini şi văd că Guvernul priveşte cu îngrijorare. Din păcate, e un guvern care doarme, care nu are capacitatea să gestioneze această criză pe care o plătesc toţi românii la final. Pentru că, aşa cum am spus foarte bine, nu vorbim doar despre motorina în maşină, vorbim despre transportul copiilor, despre mâncare, despre fiecare kilogram de carne”, a mai declarat social-democratul.

În privința benzinei, fostul ministru a invocat producția internă, despre care afirmă că este de două ori mai mare decât consumul național. Deși a recunoscut creșterea prețurilor pe piața internațională, el a susținut că România dispunea de alternative pentru aprovizionarea cu petrol și produse petroliere.

„Nu este niciun argument. România produce dublu faţă de cantitatea de benzină pe care o consumă. Care e argumentul? Noi avem undeva la 25% din petrolul care se rafinează pe teritoriul ţării noastre extras din subsolul României. Nu aducem produse petroliere din Sfântoarea Ormuz. E adevărat că a crescut preţul pe toată piaţa internaţională, dar tu ai creat alte alternative din care puteai să-ţi aduci petrol, puteai sa-ţi aduci produse petrobiere. Înţeleg dieselul, că este mai scump, dar la benzină nu se justifică, din punctul meu de vedere, să ajungi la 10 lei pe litru”, a adăugat fostul ministru.

În aceeași intervenție, Bogdan Ivan a estimat că prețurile energiei electrice vor crește, în condițiile în care ofertele transmise în septembrie ar urma să se raporteze la nivelurile din august. Potrivit explicațiilor sale, aceste oferte vizează atât consumatorii casnici, cât și companiile, pentru următorul an.

„Operatorii din piaţă, în luna septembrie, în general, au perioada de ofertare cea mai extinsă – persoanele fizice, companiile, primesc oferte în această perioadă pentru următorul an de zile şi este evident că perioada de referinţă pentru ei va fi luna august, luna august în care avem preţuri record la energie pentru că acea criză energetică nu a fost gestionată”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Fostul ministru a criticat și situația centralei de la Cernavodă, despre care a susținut că este singura centrală nucleară de pe Dunăre care nu a fost repornită. El a contestat invocarea condițiilor meteorologice și a comparat situația din România cu cea a unor state care, potrivit declarațiilor sale, au reluat funcționarea centralelor după intervenții.