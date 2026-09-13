Cum ar reacționa oamenii la primul contact cu extratereștrii. Ce s-ar putea întâmpla imediat după descoperire

Primul contact cu extratereștrii ar putea provoca reacții greu de controlat la nivel mondial, avertizează experți în astrofizică, cercetarea spațiului și comunicarea de criză. Oamenii de știință analizează atât detectarea unui semnal venit din Univers, cât și apropierea unui obiect de Pământ. Dezbaterea a fost relansată după observarea obiectului interstelar 3I/ATLAS, în 2025. În prezent există protocoale pentru verificarea unui semnal, însă nu și un plan internațional destinat unui contact direct.

Contactul cu extratereștrii s-ar putea produce într-un mod mult mai puțin spectaculos decât scenariile prezentate în filme, prin detectarea unei anomalii într-un volum mare de date. Omenirea caută de mai multe decenii dovezi privind existența vieții extraterestre, iar cercetătorii încearcă acum să stabilească și ce ar trebui să se întâmple după confirmarea unei asemenea descoperiri.

Un semnal extraterestru confirmat sau apariția unei civilizații avansate în apropierea Pământului ar putea determina reacții dezordonate la nivel mondial. Astrofizicianul Avi Loeb, profesor la Universitatea Harvard, susține că omenirea nu dispune în prezent de un plan solid pentru gestionarea unui astfel de eveniment.

„În acest moment, nu suntem pregătiți. Este foarte important să înțelegem ce sunt aceste obiecte prin colectarea a cât mai multor date posibil, apoi evaluarea riscului și acționarea în consecință”, spune Loeb, potrivit Science Focus BBC.

Avertismentul său vine după apariția obiectului interstelar 3I/ATLAS, observat în 2025. Acesta a fost numai al treilea obiect cunoscut provenit din afara Sistemului Solar și s-a deplasat prin spațiu cu aproximativ 220.500 de kilometri pe oră.

Caracteristicile neobișnuite observate inițial au generat numeroase speculații. Loeb a avansat inclusiv ipoteza unei origini tehnologice și a susținut că obiectul ar putea reprezenta o amenințare. Cercetările ulterioare au stabilit însă că 3I/ATLAS este o cometă interstelară, iar presupunerile astrofizicianului au fost contestate de alți specialiști.

Cazul a readus în discuție o întrebare asociată multă vreme literaturii științifico-fantastice: cum ar trebui să reacționeze omenirea dacă existența unei alte civilizații ar fi demonstrată fără echivoc?

Cercetătorii consideră că prima dovadă nu va fi, cel mai probabil, o navă extraterestră apărută deasupra Casei Albe. Un scenariu mai plauzibil presupune detectarea unui semnal radio, a unui impuls laser sau a unei alte tehnosemnături care ar indica existența unei civilizații tehnologice în Univers.

Un asemenea episod s-a produs în 1977, când radiotelescopul Big Ear din Statele Unite a înregistrat un semnal radio foarte puternic. Acesta a durat 72 de secunde și părea să provină din direcția constelației Săgetător. Cunoscut ulterior drept semnalul „Wow!”, fenomenul nu a mai fost detectat, iar originea sa nu a fost stabilită definitiv.

Bill Diamond, directorul Institutului SETI, atrage atenția că distanța de la care ar veni un eventual mesaj ar putea împiedica orice comunicare în timp real. Dacă sursa s-ar afla la mii de ani-lumină de Pământ, semnalul ar transmite informații despre o civilizație din trecut.

„Să presupunem că este un semnal radio sau un impuls laser, dar provine de la un sistem planetar aflat la 10.000 de ani-lumină de aici. Asta înseamnă că transmisia a părăsit planeta respectivă acum 10.000 de ani”, spune Diamond.

Din cauza acestei întârzieri, cercetătorii nu ar putea ști dacă respectiva civilizație mai există în momentul recepționării semnalului.

„Nu vom avea un apel telefonic sau o conversație cu o civilizație atât de îndepărtată”, adaugă el.

Un semnal provenit de la numai câteva zeci de ani-lumină ar permite, cel puțin teoretic, un schimb de mesaje. Chiar și în acest caz, fiecare întrebare și fiecare răspuns ar avea nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge la destinație.

Comunitatea științifică a elaborat protocoale aplicabile în cazul detectării unui posibil semnal extraterestru. Regulile prevăd verificarea independentă a descoperirii înaintea unui anunț public important, urmată de informarea organismelor internaționale.

Profesorul Michael Garrett, directorul Centrului de Astrofizică Jodrell Bank și președintele Comitetului SETI al Academiei Internaționale de Astronautică, consideră că repetarea observației cu aparatură independentă trebuie să reprezinte prima etapă.

„Prima prioritate este să convingi un alt grup de cercetare care folosește echipamente independente să repete ceea ce ai făcut tu, să repete observația”, explică el.

În cazul confirmării semnalului, gestionarea situației ar trebui transferată către organisme internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite. Cele mai dificile întrebări ar apărea însă în momentul formulării unui eventual răspuns: cine ar vorbi în numele Pământului, cine ar redacta mesajul și dacă un stat sau un grup de cercetători ar avea dreptul să acționeze fără acord internațional.

Noile protocoale SETI stabilesc că nicio persoană sau instituție nu ar trebui să răspundă unilateral unui posibil mesaj extraterestru. Transmiterea unui răspuns către o altă civilizație ar necesita coordonare internațională.

Apropierea efectivă de Pământ a unui obiect extraterestru ar crea riscuri diferite de cele asociate recepționării unui semnal îndepărtat. Într-un asemenea scenariu, stabilirea naturii obiectului și evaluarea amenințării ar deveni prioritare.

Avi Loeb explică faptul că autoritățile și cercetătorii ar trebui să determine imediat dacă obiectul reprezintă un pericol pentru supraviețuirea oamenilor.

„Primul lucru de care ne vom îngrijora imediat este amenințarea, nivelul de risc, pentru că totul se rezumă la supraviețuire, nu-i așa? Așadar, când mergi la o întâlnire pe nevăzute, vrei să știi că cealaltă persoană nu este un criminal în serie”, afirmă astrofizicianul.

Profesorul de la Harvard consideră că o civilizație capabilă să parcurgă distanțe interstelare ar putea trimite sisteme tehnologice autonome, nu ființe biologice asemănătoare oamenilor.

„Aș paria că nu este o creatură biologică, ci mai degrabă un sistem tehnologic cu inteligență artificială. Când faci o călătorie interstelară, ai nevoie de un sistem autonom, care are propriul creier”, spune el.

În opinia sa, întreținerea organismelor biologice pe durata unei călătorii extrem de lungi ar fi dificilă, ceea ce ar face mai probabilă folosirea roboților.

„Și având în vedere că creierele biologice sunt dificil de întreținut pe parcursul a miliarde de ani sau zeci de mii de ani-lumină, aș crede că are sens să trimitem roboți cu inteligență artificială”, adaugă el.

Confirmarea existenței unei civilizații extraterestre ar produce efecte care ar depăși domeniul cercetării științifice. Reacțiile publicului ar putea varia de la entuziasm și curiozitate până la teamă, neîncredere și răspândirea de informații false.

Dr. Andreas Schwarz, cercetător specializat în comunicarea de criză, avertizează că rețelele sociale și algoritmii pot accelera distribuirea informațiilor neverificate.

„Vor fi oameni cu adevărat entuziasmați. Vor fi oameni foarte curioși. Vor fi oameni cărora nu le pasă. Vor fi, de asemenea, oameni care se tem”m spune Schwarz.

Schwarz precizează însă că izbucnirea unei panici globale nu trebuie considerată inevitabilă. Analizele privind comportamentul populației în timpul crizelor și al dezastrelor arată că oamenii nu reacționează automat prin panică atunci când se confruntă cu un eveniment extrem.

„Când ne uităm la situații de criză și dezastre, de cele mai multe ori nu vedem panică. Uneori avem problema opusă: aceea că oamenilor nu le pasă suficient”.

Protocoalele actuale stabilesc modul în care trebuie verificat un semnal, dar omenirea nu are un plan internațional comparabil pentru situația în care o civilizație extraterestră ar ajunge în apropierea Pământului. Experții afirmă că un asemenea mecanism ar trebui să includă reguli pentru informarea publicului, continuitatea guvernării, securitate, eventuale evacuări și gestionarea datelor.

Avi Loeb consideră că lipsa acestor proceduri trebuie tratată ca o vulnerabilitate, chiar dacă probabilitatea unui asemenea eveniment rămâne redusă.

„Trebuie să luăm în considerare evenimentele de tip «lebădă neagră». Au o probabilitate mică, dar ar avea un impact uriaș asupra societății, așa că trebuie tratate cu seriozitate”, a spus el.

Potrivit scenariilor analizate de cercetători, primul indiciu ar putea fi un semnal slab identificat într-un set de date, o anomalie care nu poate fi explicată sau un obiect venit din afara Sistemului Solar. Descoperirea unui asemenea element ar obliga comunitatea științifică și autoritățile internaționale să stabilească rapid originea, nivelul de risc și modul în care informațiile sunt comunicate publicului.