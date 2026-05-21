Inițiativa legislativă a fost propusă de deputata Ludmila Adamciuc, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova, și urmărește consolidarea măsurilor de protecție socială pentru familiile care îngrijesc copii cu dizabilități.

Potrivit autorilor proiectului, ajutorul financiar ar urma să contribuie la acoperirea cheltuielilor suplimentare generate de îngrijirea, recuperarea medicală, mobilitatea și integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale. De asemenea, măsura are ca obiectiv îmbunătățirea nivelului de trai al beneficiarilor și susținerea incluziunii sociale.

Proiectul de lege a fost susținut în prima lectură de 53 de deputați. Dacă va fi adoptat definitiv, alocația suplimentară va fi acordată automat în fiecare an, în luna iunie, fără ca părinții sau reprezentanții legali să fie obligați să depună cereri ori documente suplimentare.

Conform estimărilor autorităților, aproximativ 13.582 de copii cu dizabilități ar urma să beneficieze de acest sprijin financiar anual.

Pentru implementarea măsurii, autoritățile estimează că vor fi necesare alocări de peste 41 de milioane de lei din bugetul de stat.

În prezent, legislația Republicii Moldova prevede acordarea unei alocații sociale lunare pentru copiii cu dizabilități până la împlinirea vârstei de 18 ani. Valoarea acesteia este raportată la pensia minimă acordată persoanelor cu nevoi speciale.

Astfel, copiii încadrați în grad sever de dizabilitate primesc lunar 2.448,50 lei. Pentru copiii cu dizabilități accentuate, alocația este de 2.285,27 lei pe lună, iar cei încadrați în grad mediu beneficiază de 1.632,34 lei lunar.

Noua alocație de 3.000 de lei nu înlocuiește aceste drepturi existente, ci se adaugă acestora, fiind gândită ca un sprijin suplimentar acordat o dată pe an.

Una dintre principalele noutăți ale proiectului este că plata va fi acordată automat tuturor beneficiarilor eligibili, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare.

Autoritățile din Republica Moldova susțin că mecanismul a fost gândit pentru a elimina birocrația și pentru a permite familiilor să primească sprijinul financiar direct, fără drumuri la instituții și fără proceduri administrative suplimentare.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, suma de 3.000 de lei este destinată acoperirii unei părți din cheltuielile suplimentare pe care le au familiile care îngrijesc copii cu dizabilități.

Banii pot contribui la plata terapiilor de recuperare, a echipamentelor necesare, a transportului, a medicamentelor, a rechizitelor școlare sau a altor cheltuieli curente generate de nevoile speciale ale copiilor.

Autoritățile subliniază că măsura are caracter universal și va fi acordată tuturor copiilor cu dizabilități eligibili, indiferent de localitatea în care locuiesc sau de situația socială a familiei.

După aprobarea în prima lectură, proiectul trebuie să treacă și de votul final în Parlament. Potrivit documentului legislativ, prevederile ar urma să intre în vigoare la 1 iunie 2026.

Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, plata suplimentară de 3.000 de lei va fi acordată automat tuturor copiilor eligibili în fiecare lună iunie, fără formalități suplimentare din partea familiilor beneficiare.