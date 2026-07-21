Ajutor financiar pentru copiii cu handicap. Cine poate depune cererea, ce acte sunt obligatorii și care este suma

Ajutorul financiar de 1.600 de lei destinat copiilor cu handicap grav sau accentuat va fi acordat de Primăria Municipiului Dej în anul 2026. Sprijinul este destinat decontării serviciilor medicale și de recuperare și se acordă pe baza unei cereri însoțite de documente justificative. Dosarele vor putea fi depuse începând cu 1 august, la Serviciul Public de Asistență Socială Dej. Anunțul autorităților locale vine în contextul în care Blocul Național Sindical solicită măsuri suplimentare pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Primăria Municipiului Dej va acorda un ajutor financiar în valoare de 1.600 de lei copiilor încadrați în grad de handicap grav sau accentuat, pentru decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale și de recuperare efectuate în cursul anului 2026.

Măsura este prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 26 februarie 2026. Potrivit administrației locale, cererile vor putea fi depuse începând cu data de 1 august 2026, la Serviciul Public de Asistență Socială Dej, în intervalul orar 08:00-16:00.

Pentru obținerea sprijinului, reprezentanții legali trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

actul de identitate al reprezentantului legal;

certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, valabil în 2026;

documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;

facturile și chitanțele, în original, aferente serviciilor medicale și de recuperare recomandate de medicii specialiști;

extrasul de cont bancar al reprezentantului legal;

certificatul de naștere al copilului sau actul de identitate, după caz;

hotărârea judecătorească privind instituirea curatelei, dacă este cazul.

Autoritățile locale au precizat că formularul de cerere poate fi ridicat fie de la Registratura Primăriei Municipiului Dej, fie de la Serviciul Public de Asistență Socială Dej.

Anunțul privind acordarea acestui sprijin financiar este făcut într-un context mai amplu, în care Blocul Național Sindical solicită autorităților măsuri concrete pentru creșterea gradului de integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, în concordanță cu Strategia Comisiei Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030.

„BNS salută noua direcție asumată de Comisia Europeană prin consolidarea Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030, un document care transmite un mesaj fără echivoc: statele membre trebuie să treacă de la declarații de intenție la politici publice care să garanteze accesul real al persoanelor cu dizabilități la educație, locuri de muncă și participare deplină în societate”, se menționează în comunicat.

Sindicaliștii atrag atenția că datele prezentate la nivel european indică dificultăți majore în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități și un risc ridicat de excluziune socială.

„Datele prezentate de Comisia Europeană sunt îngrijorătoare: doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar diferența față de persoanele fără dizabilități continuă să crească. Aproape trei din zece persoane cu dizabilități sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială”, se scrie în comunicat.

Blocul Național Sindical susține că, în România, integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități este afectată de infrastructura insuficient adaptată, de lipsa serviciilor specializate de sprijin pentru angajare și de un sistem de prestații sociale care, în anumite situații, nu încurajează accesul pe piața muncii.

„Nu putem vorbi despre o piață a muncii modernă și competitivă în timp ce mii de oameni pregătiți și capabili sunt excluși din cauza unor bariere administrative, infrastructurale sau a prejudecăților”, consideră BNS.

În acest context, organizația solicită Guvernului reformarea sistemului de stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, investiții în accesibilizarea locurilor de muncă și utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate creșterii gradului de ocupare.