Microsoft ia o decizie neașteptată: mii de angajați vor fi afectați, iar Xbox intră într-o nouă etapă

Microsoft va elimina aproximativ 4.800 de locuri de muncă la nivel global, reprezentând circa 2,1% din totalul angajaților companiei. Cele mai importante reduceri sunt anunțate în divizia de jocuri Xbox, unde restructurările vizează mii de poziții.

„Afacerea noastră se schimbă pentru că lumea din jurul ei”, a declarat luni Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director de resurse umane al Microsoft, într-un mesaj adresat angajaților. „Modul în care tehnologia este construită, implementată și utilizată se transformă mai rapid decât în ​​orice alt moment din perioada petrecută de mine aici”.

Coleman a precizat că posturile eliminate nu sunt înlocuite direct de inteligența artificială, însă tehnologia modifică modul în care sunt realizate activitățile de zi cu zi în companie.

Deciziile apar într-o perioadă în care Microsoft își intensifică investițiile în inteligență artificială și încearcă să își consolideze poziția pe o piață dominată de dezvoltări rapide ale unor companii precum OpenAI și Anthropic.

Compania a alocat miliarde de dolari pentru infrastructură de inteligență artificială și centre de date, în timp ce industria tehnologică analizează impactul acestor investiții asupra rezultatelor financiare.

Noile disponibilizări vin după mai multe valuri de reduceri de personal în sectorul tehnologic, unde numeroase companii încearcă să reducă cheltuielile operaționale și să direcționeze mai multe resurse către proiectele de inteligență artificială.

În aprilie, Microsoft a introdus un program de pensionare voluntară destinat unui procent de 7% dintre angajații săi din Statele Unite. Compania a anunțat că peste 30% dintre persoanele eligibile au ales să participe. Anterior, Microsoft a eliminat aproximativ 9.000 de locuri de muncă în urmă cu aproximativ un an și a redus 3% din forța de muncă în luna mai a anului precedent.

Compania a anunțat că intenționează să aloce aproximativ 190 de miliarde de dolari pentru infrastructură și centre de date în 2026. Microsoft a mai precizat că analizează variante similare programului de pensionare voluntară pentru a limita disponibilizările atunci când este posibil.

În divizia Xbox, restructurările vor afecta aproximativ 3.200 de locuri de muncă pe parcursul anului fiscal 2027. Dintre acestea, aproximativ 1.600 de poziții urmează să fie eliminate imediat, potrivit informațiilor transmise de Asha Sharma, CEO-ul Xbox, într-o postare pe platforma X.

Microsoft a început începând cu 2018 o serie de achiziții în industria jocurilor video, cumpărând mai multe studiouri cu obiectivul de a extinde oferta Xbox și de a atrage utilizatori de pe platformele concurente. Compania consideră acum că strategia trebuie ajustată.

„Ne aflăm acum în competiție nu doar cu cele mai mari edituri, ci și cu studiourile independente mai mici”, a explicat Sharma. „Nu este nici posibil, nici de dorit să deținem fiecare studio independent important.”

Reducerile din divizia de jocuri au loc pe fondul unei încetiniri a cheltuielilor pentru jocuri video după perioada de creștere accelerată din timpul pandemiei. Deși piața și-a revenit în mare parte după această scădere, producătorii de console se confruntă în continuare cu dificultăți legate de costuri și de prețurile componentelor.

Microsoft a anunțat în luna iunie că prețurile consolelor Xbox vor crește cu valori cuprinse între 100 și 150 de dolari, în funcție de model, începând cu 1 august. Sharma a declarat că „industria se confruntă cu cea mai severă criză hardware din istorie”.

„Trebuie să resetăm Xbox-ul”, a scris Sharma, explicând că serviciul de abonament Game Pass și achizițiile de studiouri nu au evoluat la nivelul anticipat.

Microsoft va renunța la patru dintre studiourile sale ca parte a reorganizării. Compulsion Games și Double Fine Productions vor deveni studiouri independente, iar Ninja Theory și Undead Labs vor trece la o nouă structură de conducere.

Veniturile diviziei Xbox au scăzut cu 5% în trimestrul încheiat în martie, potrivit celui mai recent raport financiar al companiei. Sharma a menționat că echipele Xbox sunt cu 40% mai mari decât erau la lansarea celor mai recente console ale companiei, în 2020, în condițiile în care baza de jucători a scăzut.

„Anul acesta, vom investi în XBOX la fel de mult ca niciodată, dar vom investi cu mai multă concentrare, mai multă disciplină și mai multă claritate, toate în slujba transformării XBOX în locul unde lumea se joacă și creează”, a anunțat Sharma.