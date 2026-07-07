Lovitură pentru una dintre cele mai sigure valute. Ce se întâmplă cu yenul japonez

Yenul japonez s-a menținut marți aproape de cel mai scăzut nivel din ultimele patru decenii, evoluție care a determinat investitorii să manifeste prudență în privința unei posibile intervenții a autorităților de la Tokyo pentru susținerea monedei.

Moneda niponă a înregistrat o ușoară apreciere de 0,1%, ajungând la 161,88 yeni pentru un dolar, după ce a recuperat o parte din pierderile consemnate la începutul ședinței de tranzacționare. Cu toate acestea, yenul a rămas în apropierea nivelului minim de 162,84 yeni pentru un dolar atins săptămâna trecută.

Evoluția vine într-un moment în care participanții de pe piețele financiare monitorizează atent posibilitatea unor noi măsuri din partea autorităților japoneze. Yenul este considerat una dintre valutele tradiționale de refugiu ale investitorilor, însă presiunile recente asupra monedei au readus în atenție riscul unor intervenții valutare.

„La sfârșitul săptămânii trecute au existat speculații că Japonia ar putea interveni din nou pentru a sprijini yenul în timpul vacanței americane, când condițiile comerciale erau mai puțin lichide, dar nu s-a luat nicio măsură, ceea ce a contribuit la faptul că yenul și-a recuperat o parte din câștigurile recente”, a declarat Lee Hardman, analist valutar senior la MUFG.

Yenul a beneficiat de un anumit sprijin la finalul săptămânii trecute, după ce traderii au devenit mai atenți la posibilitatea unei schimbări în strategia de intervenție a Japoniei. Cu toate acestea, aceștia au precizat că aprecierea rapidă a monedei înregistrată joi nu a indicat existența unei acțiuni oficiale din partea autorităților.

Pe piața valutară internațională, dolarul american a avut o evoluție fluctuantă, în contextul în care investitorii și-au redus așteptările privind creșterea ratelor dobânzilor din Statele Unite în acest an.

Schimbarea perspectivelor a fost influențată de datele recente privind piața muncii din SUA, care au indicat rezultate sub estimările analiștilor. Raportul privind locurile de muncă a determinat participanții la piață să ajusteze anticipările legate de viitoarele decizii ale Rezervei Federale.

Euro a coborât cu 0,1%, până la 1,1431 dolari, în timp ce lira sterlină a atins un maxim al ultimelor trei săptămâni, de 1,3401 dolari, înainte de a înregistra o ușoară scădere.

Raportat la un coș de valute, dolarul american a fost cotat la 100,91, cu o creștere de mai puțin de 0,1%. Investitorii estimează în prezent majorări ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în valoare de aproximativ 29 de puncte de bază până în luna decembrie, față de aproximativ 38 de puncte de bază estimate cu o săptămână înainte.

„Cred că prețurile actuale de pe piață sunt probabil puțin subevaluate… încă credem că FOMC va trebui să înceapă să înăsprească politica începând cu decembrie… piețele cred că ciclul de creștere a ratelor dobânzii va începe puțin mai devreme decât ne așteptăm, dar amploarea creșterilor este încă sub așteptările noastre”, a declarat Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia.

Atenția investitorilor se îndreaptă acum către publicarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) din luna iunie. Documentul este urmărit pentru eventuale indicii privind direcția viitoare a politicii monetare americane.

„Știm că președintelui Kevin Warsh nu-i place să ofere îndrumări prospective, așa că eu cred că procesul-verbal de mâine va fi probabil mai puțin informativ decât procesele-verbale anterioare”, a spus Kong. În alte evoluții valutare, dolarul australian a pierdut 0,2%, ajungând la 0,6944 dolari.