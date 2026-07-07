Cum a ajuns Eye Temple la peste 40.000 de clienți printr-un model integrat de optică medicală, construit în jurul experienței clientului și brandurilor de nișă

Din cuprinsul articolului Un business construit în timp prin încredere și consecvență

Eye Temple, business de familie din București cu o istorie de peste trei decenii în optica medicală, și-a consolidat poziționarea în segmentul de lux al industriei printr-o abordare greu de replicat.

Cu peste 40.000 de clienți în portofoliu, compania a dezvoltat un model de business de tip one-stop-shop, în care serviciile medicale integrate, consultanța personalizată, selecția de rame premium, alegerea lentilelor, montajul și serviciile post-vânzare sunt parte din aceeași experiență. De la consultație și alegerea ramelor până la montaj, ajustarea finală și mentenanța asigurată pe toată durata de viață a produsului datorită laboratorului in-house, clientul rămâne în dialog cu aceeași echipă, într-un proces construit în jurul nevoilor sale reale, de la confort vizual la stil de viață.

În acest model integrat se vede și o parte din unicitatea businessului Eye Temple: selecția de rame a devenit, în timp, una dintre semnăturile companiei. Fiecare model care ajunge în portofoliu este ales pentru calitatea execuției, echilibrul dintre design și funcționalitate, confortul la purtare și capacitatea de a susține corect lentilele. O ramă premium trebuie să aibă prezență și consistență: să atragă prin design, să rămână confortabilă după multe ore de purtare, să reziste în timp și să își păstreze relevanța dincolo de primul impact vizual.

Eye Temple și-a transformat portofoliul într-un diferențiator de business, având peste 1.500 de rame atent selectate, de la unele dintre cele mai exclusiviste branduri din lume până la mărci independente și segmentul de lux cu distribuție selectivă la nivel global. Unele dintre aceste modele sunt disponibile exclusiv la Eye Temple sau pot fi găsite în foarte puține locații din România, ceea ce a transformat brandul într-un reper pentru clienții care caută rame de nișă, cu o identitate greu de găsit în retailul obișnuit. Această diversitate reflectă filosofia companiei: aceea de a aduce la un loc branduri cu identități puternice și abordări diferite ale materialelor, designului și procesului de fabricație.

Chrome Hearts, Maybach, Dita și Cartier conturează zona exclusivistă, fiind branduri recunoscute pentru execuția artizanală, materialele prețioase și designul statement. Selecția este completată de branduri premium de nișă și design independent, printre care Matsuda, Mykita, Kuboraum, Anne et Valentin, Lapima și Lindberg, fiecare cu o identitate vizuală clară, de la minimalism tehnic și construcții ultra-ușoare până la forme expresive și abordări experimentale. Portofoliul este completat de nume consacrate din universul fashion, precum Prada, Dolce&Gabbana, Miu Miu, Saint Laurent, Gucci, Montblanc și Bottega Veneta, alături de repere ale segmentului premium, precum Ray-Ban, Maui Jim și Persol.

Într-un portofoliu atât de divers, modelul potrivit se conturează printr-un proces atent de consiliere. Forma feței, tipul lentilelor, stilul de viață, preferințele estetice și confortul pe termen lung sunt detalii care influențează felul în care o pereche de rame va fi purtată zi de zi. La Eye Temple, consultanța este parte integrată din experiența din showroom, cu recomandări care pornesc de la omul din fața ramei și de la nevoile lui reale.

În ultimii ani, poziționarea Eye Temple s-a reflectat tot mai clar și în evoluția businessului. Compania a crescut organic, iar cifra de afaceri s-a dublat în ultimii cinci ani și a crescut de 3,5 ori în ultimul deceniu, un parcurs care reflectă interesul tot mai mare al clienților pentru servicii personalizate, branduri independente și recomandări construite în jurul nevoilor fiecărei persoane.

Pentru un business de familie, această creștere s-a construit în timp prin încrederea clienților, prin experiențe care i-au făcut să revină sau să recomande mai departe și printr-o relație care continuă după momentul achiziției. În industria de optică medicală, loialitatea se câștigă greu și se păstrează prin consecvență: recomandări corecte, lentile potrivite, rame confortabile și disponibilitatea echipei de a ajusta, repara sau întreține produsul în timp.

Această relație este susținută de o infrastructură medicală și tehnică dezvoltată constant în cei peste 30 de ani de activitate. Alegerea unei perechi de ochelari începe cu evaluarea sănătății ochilor și continuă cu recomandări construite în jurul nevoilor vizuale ale fiecărei persoane. Consultațiile sunt realizate exclusiv de medici oftalmologi, iar echipa de consilere este formata din specialisti au studii de optometrie, astfel încât recomandările iau în calcul atât componenta medicală, și aspectele care țin de confortul vizual și de stilul de viață al fiecărei persoane.

În ultimii ani, compania a extins această componentă prin adăugarea unui al doilea cabinet de investigații și prin integrarea unor echipamente care oferă o imagine mai detaliată asupra sănătății oculare. Pe lângă evaluările uzuale pentru prescripția de ochelari sau lentile de contact, precum autorefractometria, biomicroscopia, testarea acuității vizuale, măsurarea tensiunii oculare și examinarea retinei, Eye Temple poate realiza investigații avansate prin OCT Topcon Maestro2 și Myah Topcon.

OCT-ul permite investigații precum tomografia de maculă, nerv optic, pol anterior sau celule ganglionare, în timp ce sistemul Myah Topcon susține evaluări precum topografia corneană, screeningul de miopie și analiza sindromului de ochi uscat. Aceste date oferă medicului și echipei de consiliere o bază mai clară pentru recomandare, de la alegerea lentilelor până la potrivirea ramei și confortul pe termen lung.

Un alt element care susține poziționarea Eye Temple este atenția acordată lentilelor și execuției finale. Magazinul are un laborator propriu pentru ajustări și mentenanță, operat de profesioniști cu decenii de experiență în domeniu.

Compania are în portofoliu unii dintre cei mai mari producători de lentile din lume, precum Hoya, Nikon, Essilor și Zeiss, ceea ce îi permite să adapteze recomandarea în funcție de prescripție, stil de viață și confort vizual. Pentru clienții care poartă sau alternează lentilele de contact cu ochelarii, portofoliul este completat de branduri precum Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson și CooperVision, astfel încât recomandarea să acopere mai multe nevoi de îngrijire a ochilor.

Experiența din showroom este gândită să acopere nevoi diferite, într-un spațiu luminos și relaxat, cu o selecție amplă de modele, coffee corner integrat în zona de așteptare pentru o vizită cât mai confortabilă.

Pentru familii, această atenție se vede și în felul în care sunt gestionate vizitele cu copii, fie că cei mici vin la control, fie că își însoțesc părinții. Kids corner-ul, un spațiu colorat și vesel, îi ajută să treacă mai ușor prin momentele de așteptare, iar prezența în echipă a unui medic specializat în oftalmologie pediatrică aduce mai multă răbdare, claritate și siguranță în primele experiențe la medicul oftalmolog.

După peste 30 de ani de activitate, povestea Eye Temple arată cum se poate construi un business de succes în optica medicală prin răbdare, selecție atentă și consecvență. Ramele lucrate artizanal și brandurile independente sau nișate dau identitate showroomului, iar diferența se vede în felul în care acestea sunt integrate într-o experiență completă, susținută de expertiză medicală, consiliere și atenție la detalii. Pentru Eye Temple, călătoria prin lumea eyewearului premium începe cu designul și se confirmă în timp, prin fiecare client care revine, recomandă și poartă mai departe o pereche de ochelari aleasă cu grijă.