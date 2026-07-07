Piața imobiliară din București își revine. Tranzacțiile cu apartamente au crescut trei luni la rând

Piața rezidențială din București a înregistrat o revenire în al doilea trimestru al anului 2026, după un început de an marcat de scăderea numărului de tranzacții. Datele analizate de Crosspoint Real Estate, asociat internațional Savills în România, arată că cererea și-a revenit, iar cumpărătorii sunt tot mai atenți la amplasamentul locuințelor și la infrastructura din jur.

După ce în primele trei luni ale anului tranzacțiile cu apartamente din București au scăzut cu 16,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, piața a intrat pe un trend pozitiv în al doilea trimestru.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), numărul tranzacțiilor cu unități individuale a crescut cu 2,2% în aprilie, cu aproape 16% în mai și cu peste 26% în iunie, raportat la lunile corespunzătoare din anul trecut.

La nivelul întregului semestru, scăderea s-a redus la doar 1,7%, fiind tranzacționate peste 21.000 de locuințe în București, conform analizei realizate de Crosspoint Real Estate.

În zona metropolitană București-Ilfov au fost vândute 25.634 de locuințe, ceea ce înseamnă o diminuare de numai 1,3% față de primul semestru din 2025.

Potrivit Ilincăi Timofte, Head of Research la Crosspoint Real Estate, piața nu mai evoluează uniform, ci diferențiat, în funcție de zonă, segmentul de piață și calitatea proiectelor rezidențiale.

„Cifrele primului semestru confirmă o tendință pe care o urmărim de mai multe trimestre: piața rezidențială din București nu mai crește uniform, ci diferențiat, în funcție de zonă, segment și calitatea ofertei. Ajustarea de sub 2% a cererii, la nivel de oraș, ascunde de fapt o polarizare tot mai clară între zonele cu ofertă limitată și cerere solidă, precum Sectorul 1, și restul pieței”, declară Ilinca Timofte.

Cele mai multe tranzacții din prima jumătate a anului au fost înregistrate în Sectoarele 3 și 1, cu 12.726, respectiv 9.573 de unități.

Diferența dintre cele două sectoare este însă semnificativă în ceea ce privește oferta de locuințe noi. Între 2022 și 2025, în Sectorul 3 au fost finalizate 11.447 de locuințe, în timp ce în Sectorul 1 au fost livrate doar 4.627.

Potrivit reprezentanților Crosspoint, restricțiile de autorizare, costurile ridicate ale terenurilor și standardele urbanistice limitează dezvoltările din Sectorul 1, însă cererea rămâne ridicată.

Potrivit Oanei Popescu, Head of Residential la Crosspoint Real Estate, cumpărătorii sunt tot mai puțin interesați exclusiv de cel mai mic preț și acordă o atenție mai mare zonei în care vor locui.

„Vedem tot mai clar, în interacțiunile cu clienții, o schimbare de mentalitate. Cumpărătorii aleg tot mai rar cea mai accesibilă variantă și tot mai des zona în care se simt confortabil pe termen lung, aproape de școli, spitale, transport și parcuri. Prețul contează în continuare, dar tot mai mulți bucureșteni sunt dispuși să plătească un plus pentru o locație care le simplifică viața de zi cu zi”, spune Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate.

Interesul este mai ridicat în cartiere precum Theodor Pallady, pe segmentul mediu, și în nordul Capitalei, pentru locuințele din segmentul mediu-superior și premium.

Specialiștii explică această orientare prin diferențele de infrastructură. Accesul la transport public, școli, spitale și spații verzi influențează tot mai mult decizia de cumpărare, în timp ce zonele din sudul și vestul orașului rămân mai accesibile ca preț, dar mai puțin atractive pentru o parte dintre cumpărători.

După majorarea de aproximativ 20% înregistrată în 2025, piața rezidențială din București a intrat într-o perioadă de temperare.

Prețul mediu al locuințelor noi a depășit 2.600 de euro pe metru pătrat net în primul semestru din 2026, cu aproximativ 5% peste nivelul din decembrie 2025.

Totodată, costurile de construcție au crescut cu doar 1% în primul trimestru, evoluție apropiată de media europeană.

În prezent, cele mai accesibile locuințe se găsesc în vestul și sudul Capitalei, unde prețurile variază între 1.850 și 2.200 de euro pe metru pătrat. În est, prețurile se situează între 2.600 și 2.900 de euro pe metru pătrat, în timp ce în nord acestea depășesc 3.650 de euro pe metru pătrat.

Analiza arată însă că media ascunde diferențe importante, deoarece în cartierele cu ofertă limitată și cerere ridicată prețurile continuă să crească peste ritmul general al pieței.

Reprezentanții Crosspoint arată că noul comportament al cumpărătorilor este influențat și de contextul economic.

Inflația anuală rămâne cea mai ridicată din Uniunea Europeană, piața muncii este tot mai tensionată, iar majorarea TVA pentru locuințe și aplicarea Legii 207/2025 au crescut costurile și complexitatea achiziției unei locuințe.

Noua legislație introduce reguli mai stricte pentru protecția cumpărătorilor și schimbă condițiile de finanțare a proiectelor bazate pe vânzări off-plan.

În acest context, cumpărătorii preferă să investească într-o locuință care oferă avantaje pe termen lung prin amplasament, infrastructură și calitatea proiectului, chiar dacă prețul este mai ridicat. Potrivit Crosspoint, acest comportament reflectă maturizarea pieței rezidențiale din București și o evaluare tot mai atentă a raportului dintre risc și beneficiu înainte de achiziție.