Document gratuit pentru mii de proprietari. Au început să fie distribuite noile acte: Pentru cetățeni va fi mai simplu

Proprietarii din comuna Tomșani, județul Prahova, au primit gratuit noile cărți funciare, după finalizarea lucrărilor de cadastru general realizate prin Programul național de cadastru și carte funciară. În total, 7.594 de imobile au fost înregistrate sistematic, iar autoritățile spun că procesul va simplifica tranzacțiile imobiliare, accesul la credite și dezvoltarea locală.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din comuna Tomșani, una dintre localitățile care beneficiază de finanțare europeană pentru cadastrarea gratuită a imobilelor.

Noile cărți funciare au fost înmânate proprietarilor miercuri, 24 iunie 2026, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, precum și conducerea OCPI Prahova.

Lucrările au fost realizate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), finanțat din fonduri europene și din resursele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Autoritățile locale susțin că finalizarea procesului de înregistrare sistematică oferă mai multă siguranță juridică proprietarilor și facilitează efectuarea operațiunilor imobiliare.

Primarul comunei Tomșani, Mihai Florin Pelin, a subliniat importanța proiectului pentru comunitate.

„În comuna Tomșani, implicarea cetățenilor, a reprezentanților autorităților locale și centrale și a OCPI Prahova a făcut posibilă finalizarea cu succes a înregistrării sistematice a proprietăților. Cadastrarea tuturor proprietăților din comună are ca rezultat securizarea circuitului civil al imobilelor. Pentru cetățeni va fi mai simplu să tranzacționeze sau să acceseze credite imobiliare, iar primăria va putea iniția și derula noi proiecte de dezvoltare locală”, a declarat edilul.

Prin deschiderea cărților funciare pentru toate proprietățile din localitate sunt eliminate numeroase probleme legate de identificarea terenurilor și clădirilor, iar proprietarii beneficiază de documente actualizate fără a suporta costuri.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a explicat că succesul unor astfel de proiecte depinde de colaborarea dintre autorități și cetățeni.

„Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor este unul complex, iar finalizarea acestuia cu succes depinde în foarte mare măsură de implicarea primăriei, a cetățenilor, a prestatorului lucrărilor și a OCPI. Fără colaborarea tuturor acestor factori nu putem vorbi despre atingerea dezideratului finalizării înregistrării sistematice la nivelul județului”, a afirmat acesta.

În prezent, 22 de comune din județul Prahova beneficiază de finanțare europeană pentru realizarea cadastrului general. Dintre acestea, 16 au fost cadastrate integral, iar în alte șase localități lucrările sunt încă în desfășurare.

Numai în cursul acestui an au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în trei localități din județ – Baba Ana, Bănești și Tomșani –, unde au fost cadastrate în total 23.463 de imobile.

Datele ANCPI arată că județul Prahova a ocupat primul loc în România în anul 2025 în ceea ce privește numărul de imobile înregistrate gratuit pentru cetățeni.

Potrivit statisticilor oficiale, peste 134.488 de imobile au fost cadastrate și înscrise gratuit în sistemul de carte funciară în județ pe parcursul anului trecut.

Rezultatul confirmă ritmul accelerat al lucrărilor desfășurate în Prahova și poziționează județul printre cele mai avansate din țară în implementarea Programului național de cadastru și carte funciară.

Programul național de cadastru și carte funciară are ca obiectiv înregistrarea gratuită a tuturor terenurilor și clădirilor din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În paralel, ANCPI implementează proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, prin care sunt realizate lucrări de înregistrare sistematică pentru peste 5,7 milioane de hectare din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale.

Valoarea totală a proiectului depășește 312 milioane de euro și este finanțată din fonduri europene. După încheierea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiectul continuă în prezent prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Autoritățile reamintesc că procesul de cadastrare presupune participarea activă a proprietarilor, care trebuie să furnizeze documentele necesare și să verifice datele înregistrate.

La finalizarea lucrărilor, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii au la dispoziție 60 de zile pentru a semnala eventualele neconcordanțe.

Corectarea erorilor se realizează gratuit, inclusiv după deschiderea cărților funciare, până la apariția unor modificări privind proprietatea sau titularul dreptului de proprietate.

Prin extinderea cadastrării gratuite, autoritățile urmăresc consolidarea dreptului de proprietate, reducerea litigiilor și crearea unei baze solide pentru dezvoltarea comunităților locale.