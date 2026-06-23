40 de primari din întreaga lume luptă împotriva creșterii numărului de centre de date bazate pe AI. ONU cere firmelor de AI să recunoască amprenta lor asupra mediului

Patruzeci de primari de pe patru continente au lansat un pact global privind centrele de date bazate pe inteligență artificială (Artificial Intelligence/AI) deoarece ea consumă excesiv energie, apă și terenuri. Inițiativa lor stabilește condiții de dezvoltare, prin standarde comune și reglementări locale.

40 de primari din orașe de pe patru continente au semnat un pact istoric care stabilește condițiile în care vor accepta centre de date bazate pe inteligență artificială (Artificial Intelligence/AI). Acest lucru vine în contextul în care autoritățile urbane se opun unei industrii despre care spun că suprasolicită rețelele electrice, epuizează rezervele de apă și limitează numărul de locuințe.

Pactul, lansat marți în timpul Săptămânii Acțiunii Climatice de la Londra de către C40 Cities, o alianță de aproape 100 de orașe care lucrează pentru combaterea schimbărilor climatice, stabilește standarde comune privind energia curată, selecția amplasamentelor, utilizarea apei și beneficiile comunității. Este prima încercare globală coordonată a administrațiilor orașelor de a anticipa extinderea centrelor de date înainte ca aceasta să le copleșească. Aproximativ 1.700 de centre de date sunt deja situate în rețeaua de orașe C40, iar dezvoltarea este așteptată să crească cu peste 40% în 50 dintre aceste orașe.

Pactul a rezultat dintr-o conversație între primarii din Phoenix și Melbourne, care au descoperit că se confruntau cu probleme identice: centre de date care consumă cantități uriașe de electricitate și apă și concurează cu dezvoltatorii imobiliari pentru terenurile disponibile.

„Am descoperit că provocările din fiecare regiune a lumii erau foarte similare. Abordarea noastră a fost să spunem OK, cum folosim acum o voce globală a primarului pentru a stabili împreună condițiile în care vor accepta centre de date.”, a declarat Cassie Sutherland, director general la C40.

Phoenix se numără printre primele 10 piețe de centre de date din America de Nord. Cererile de autorizații în așteptare numai în zona metropolitană ar dubla cererea de energie electrică a orașului dacă toate ar fi aprobate. Primarul Kate Gallego a declarat că valul actual de investiții agravează schimbările climatice și dezastruează comunitățile locale.

„Înțelegem importanța acestei inovații, creează locuri de muncă excelente în comunitatea noastră. Vrem doar să ne asigurăm că facem lucrurile corect pentru locuitorii noștri locali și pentru sănătatea planetei noastre.”, a spus Gallego.

În Melbourne, situația este și mai dură. Dacă orașul își va îndeplini toate planurile actuale, centrele de date vor consuma până la 20 de miliarde de litri de apă anual, adică aproximativ 4% din rezerva de apă potabilă, potrivit primarului Nicholas Reece. Rezervarea de apă a orașului este deja sub presiune din cauza creșterii populației, a perioadelor de secetă mai lungi și a intensificării căldurii.

Standardele sunt specifice. Centrele de date ar trebui construite pe terenuri abandonate sau subutilizate, alimentate cu energie regenerabilă și stocare în baterii și obligate să reducă consumul de apă, să reducă emisiile și să capteze căldura reziduală. Acestea ar trebui să creeze locuri de muncă locale, să aprovizioneze bunuri și servicii la nivel local, să își finanțeze propriile modernizări ale infrastructurii și să se implice în mod semnificativ în comunități. Primarii sunt limitați în ceea ce pot face singuri. Sutherland a spus că viziunea trebuie transpusă în reglementări și directive locale, cu aderarea companiilor de utilități, a altor niveluri guvernamentale și a sectorului privat.

Aproximativ jumătate dintre cei 40 de semnatari sunt orașe din SUA, inclusiv Seattle, Chicago, Miami, Phoenix și Palo Alto. Orașe europene din Grecia, Spania, Italia, Germania, Marea Britanie și Norvegia au semnat, de asemenea, alături de orașe din Canada, Kenya, Africa de Sud, Sierra Leone, Coasta de Fildeș, India, Australia și Liban.

Niciunul dintre orașele din Asia de Sud-Est nu a semnat pactul, în ciuda faptului că regiunea reprezintă un sfert din creșterea cererii globale de energie. Peste 2.000 de centre de date funcționează deja în Indonezia, Malaezia, Singapore, Thailanda, Vietnam și Filipine. Agenția Internațională pentru Energie afirmă că cererea anuală de energie de la aceste instalații se va dubla în următorii cinci ani. Malaezia, în special, a devenit un magnet pentru investițiile Microsoft, Google și Nvidia. Mai multe orașe din Asia de Sud-Est au declarat că nu au putut semna din cauza politicilor naționale sau a altor complicații, a declarat C40, adăugând că discuțiile continuă.

Centrele de date gravitează către orașe deoarece sistemele bazate pe inteligență artificială necesită timpi de răspuns aproape instantanei, ceea ce face ca proximitatea față de clienți să fie esențială. Acestea tind să se grupeze, formând ecosisteme metropolitane în care avantajul comercial depășește costurile terenurilor – o dinamică care a început abia recent să împingă dezvoltarea în zonele rurale, potrivit lui Andrew Batson, director global de cercetare pentru centre de date la JLL. Semnatarii pactului pariază că un front unit schimbă calculele. După cum a spus Gallego, fără unul, dezvoltatorii vor căuta pur și simplu orașe prea slabe pentru a cere ceva mai bun.

Secretarul general al ONU, António Guterres, le-a cerut firmelor de inteligență artificială să „recunoască” amprenta lor asupra mediului, subliniind modul în care combustibilii fosili determină crizele climatice și energetice. În timp ce Europa se confruntă cu un al doilea val de căldură în tot atâtea luni, Guterres a ținut un discurs la Londra care a pictat o imagine sumbră a unei planete care tocmai a trecut prin cei mai fierbinți 11 ani din istorie.

„Haosul climatic se accelerează sub ochii noștri”, a spus Guterres, în timp ce criza energetică, alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, „splătește nebunia unei lumi dependente de hidrocarburi”. „Este clar că lumea noastră se confruntă cu o poveste a două crize”, a spus Guterres, referindu-se la „Povestea a două orașe” a scriitorului britanic din secolul al XIX-lea, Charles Dickens. „La prima vedere, aceste crize pot părea separate. Dar au aceeași origine distructivă: combustibilii fosili”, a declarat el la Săptămâna Acțiunii Climatice de la Londra, o reuniune anuală a factorilor de decizie, directorilor de companii și ONG-urilor.

Guterres a cerut în mod specific companiilor de inteligență artificială să publice informații despre poluarea cu carbon pe care o creează, împreună cu apa și terenul utilizate pentru a alimenta operațiunile lor. Guterres, al cărui mandat de secretar general se încheie la 31 decembrie 2026, a propus Inițiativa pentru Transparența Mediului în Domeniul Inteligenței Artificiale, argumentând că firmele de inteligență artificială ar trebui să măsoare și să dezvăluie impactul tehnologiei lor din ce în ce mai solicitate – impact care a fost invocat de oponenți ca motiv pentru a limita creșterea rapidă a centrelor de date.

Centrele de date sunt depozite vaste de servere care alimentează inteligența artificială și alte servicii digitale. Firmele de inteligență artificială s-au confruntat cu presiuni tot mai mari, atât din partea guvernelor, cât și la nivel local în zonele cu centre de date care susțin inteligența artificială, pentru o transparență sporită și o raportare mai standardizată în întreaga industrie.

Un studiu ONU realizat la începutul acestei luni a constatat că instalațiile au consumat mai multă energie electrică decât toate țările, cu excepția a 10, în 2025. Până în 2030, acestea ar putea utiliza mai multă energie decât toate țările, cu excepția a cinci, conform studiului. Studiul a mai precizat că utilizarea apei, a energiei și a poluării asociate cu inteligența artificială se vor dubla în doar patru ani. Centrele de date necesare pentru alimentarea inteligenței artificiale au reprezentat aproximativ 1,5% din consumul mondial de energie electrică în 2025 și vor reprezenta aproape 3% din consumul mondial de energie electrică estimat până în 2030.

„În ciuda acestor preocupări evidente, comunitățile sunt adesea lăsate în întuneric cu privire la impactul asupra mediului al infrastructurii care se ridică în jurul lor”, a afirmat Guterres.

Guterres a spus că firmele de inteligență artificială ar trebui, de asemenea, să se angajeze să-și alimenteze instalațiile cu energie electrică produsă cu tehnologii regenerabile, cum ar fi cea eoliană și solară, până în 2030.