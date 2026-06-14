ONU: Luna mai a adus cel mai mare număr de victime civile în Ucraina de la începutul războiului

Luna mai 2026 a fost cea mai sângeroasă pentru populația civilă din Ucraina de la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, potrivit datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite. Observatorii ONU pentru drepturile omului au raportat o creștere semnificativă a numărului de persoane ucise și rănite în urma atacurilor desfășurate pe teritoriul ucrainean.

Raportul arată că intensificarea ostilităților și utilizarea armelor de mare putere în zone urbane au avut un impact major asupra populației civile.

Potrivit Misiunii ONU de Observare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), în luna mai au fost înregistrate cel puțin 274 de decese în rândul civililor și alte 1.763 de persoane rănite.

Reprezentanții misiunii au precizat că acesta este cel mai ridicat bilanț lunar consemnat de la începutul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.

Danielle Bell, directoarea HRMMU, a declarat că intensificarea luptelor și folosirea pe scară largă a armelor cu putere mare de distrugere în zone locuite au provocat un număr ridicat de victime civile în întreaga țară.

Potrivit raportului, tendința de creștere a victimelor observată în lunile de primăvară și vară din anii anteriori continuă și în 2026, însă la un nivel considerabil mai ridicat decât cel înregistrat până acum.

Raportul ONU oferă și exemple ale unor atacuri care au provocat pierderi importante de vieți omenești.

La 5 mai, un atac aerian cu bombe asupra unei zone industriale din Zaporojie a provocat moartea a 12 civili și rănirea altor 42 de persoane.

De asemenea, la Kiev, un atac cu rachetă asupra unui bloc de locuințe, produs pe 14 mai, a dus la moartea a 24 de persoane și la rănirea a cel puțin șapte oameni.

Danielle Bell a subliniat că victimele civile nu s-au înregistrat doar în apropierea frontului. Potrivit acesteia, atacurile repetate cu rachete și bombe au afectat orașe din întreaga Ucraină, inclusiv zone aflate la mare distanță de regiunile unde se desfășoară confruntări terestre.

ONU arată că majoritatea victimelor din luna mai au fost înregistrate pe teritoriul controlat de autoritățile ucrainene, însă au existat și civili uciși sau răniți în zonele ocupate de Rusia.

În regiunile apropiate de linia frontului, atacurile cu drone cu rază scurtă de acțiune au reprezentat principala cauză a victimelor civile.

Datele HRMMU indică faptul că aceste atacuri au provocat cel puțin 64 de decese și 539 de răniți în luna mai. Potrivit ONU, acesta este cel mai mare număr de victime provocate de drone într-o singură lună de la începutul războiului.

Raportul concluzionează că amploarea și intensitatea atacurilor din ultimele luni au dus la o deteriorare semnificativă a situației de securitate pentru populația civilă din Ucraina.