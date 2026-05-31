Drona de la Galați a fost identificată oficial. Nicușor Dan îi răspunde lui Putin după raportul tehnic final: Este Geran-2, de proveniență rusească

Drona prăbușită într-un bloc de locuințe din Galați, în noaptea de 29 mai, a fost identificată fără dubiu ca fiind un aparat Geran-2 de proveniență rusească, potrivit raportului tehnic finalizat de specialiștii români. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan, care a prezentat concluziile investigației și a transmis că rezultatele vor fi comunicate NATO și Uniunii Europene. Declarația vine după ce Vladimir Putin a susținut că originea aparatului nu poate fi stabilită fără o expertiză tehnică a resturilor recuperate și a cerut acces la probe pentru o analiză realizată de Moscova.

Drona care a lovit un imobil din Galați și a provocat răniți și pagube materiale a fost supusă unei analize tehnice complexe, desfășurate de instituțiile competente ale statului român. Potrivit concluziilor oficiale, toate elementele examinate indică aceeași origine a aparatului de zbor.

Într-o postare publicată pe Facebook, președintele României a anunțat că raportul tehnic a fost finalizat și că rezultatele acestuia nu lasă loc de interpretări privind proveniența dronei.

„Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că ancheta s-a bazat pe un volum important de probe tehnice și expertize efectuate asupra fragmentelor recuperate de la locul impactului.

„Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, investigația a inclus inclusiv analize fizico-chimice asupra materialelor și combustibililor utilizați.

„Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani. Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie. Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a mai precizat Nicușor Dan.

După prezentarea concluziilor tehnice, președintele României a transmis un mesaj ferm privind responsabilitatea pentru incidentul produs pe teritoriul național.

Potrivit acestuia, gravitatea cazului este amplificată de faptul că aparatul a lovit o clădire de locuințe și a provocat victime civile.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că protejarea populației și apărarea integrității teritoriale reprezintă obligații fundamentale ale statului român și a anunțat că rezultatele investigației vor fi puse la dispoziția partenerilor internaționali.

„Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea. Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene. România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi”, a transmis șeful statului.

În încheierea mesajului, acesta a avertizat că autoritățile nu vor trata superficial incidentele care afectează securitatea națională.

„România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a mai scris Nicușor Dan.

Poziția exprimată de autoritățile române vine în contradicție directă cu declarațiile făcute de Vladimir Putin în ziua incidentului. Liderul de la Kremlin a afirmat atunci că nu există suficiente date pentru atribuirea aparatului și a insistat asupra necesității unei expertize tehnice independente.

Putin on Romania drone incident: No one can tell the origin of a particular aircraft until an examination of that aircraft has been carried out. After all, we know that Ukrainian drones have flown into Finland, into Poland, and into some of the Baltic states. The first… pic.twitter.com/27riB1hm63 — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Referindu-se la acuzațiile formulate imediat după prăbușirea dronei, președintele Rusiei a declarat că identificarea originii unui aparat de zbor este imposibilă înaintea unei examinări complete a fragmentelor recuperate.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor”, a declarat Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a făcut referire și la alte incidente produse în state aflate în proximitatea Rusiei, sugerând că reacțiile inițiale ale autorităților au fost similare.

„Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a afirmat Putin.

În același context, președintele rus a susținut că Moscova este pregătită să efectueze propria investigație dacă va primi acces la fragmentele recuperate după impact.

Potrivit declarațiilor sale, autoritățile române ar trebui să transmită probele și informațiile obținute în urma anchetei pentru ca experții ruși să poată analiza circumstanțele producerii incidentului.

Publicarea raportului tehnic prezentat de Nicușor Dan reprezintă primul răspuns oficial al autorităților române la afirmațiile formulate de Vladimir Putin după incidentul de la Galați și marchează o diferență clară de poziție între București și Moscova în privința provenienței dronei.