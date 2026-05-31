România ia în calcul expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incursiunile cu drone continuă. Nicușor Dan avertizează Moscova la BBC

Președintele Nicușor Dan a declarat pentru BBC că România ar putea expulza ambasadorul Rusiei dacă incidentele cu drone în spațiul aerian românesc continuă, după noi tensiuni la granița cu Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm privind posibilele reacții diplomatice ale Bucureștiului în contextul intensificării incidentelor cu drone în apropierea și în interiorul spațiului aerian românesc.

Într-un interviu acordat postului BBC, șeful statului a afirmat că România analizează scenarii suplimentare de răspuns, inclusiv măsuri diplomatice de nivel maxim, în cazul în care astfel de incidente vor continua.

Potrivit declarațiilor oficiale, închiderea consulatului Federației Ruse de la Constanța este considerată o primă etapă de reacție, cu rol de avertisment.

Președintele a precizat că, dacă încălcările spațiului aerian românesc nu încetează, România ar putea trece la măsuri mai dure, inclusiv:

expulzarea ambasadorului Federației Ruse

intensificarea presiunii diplomatice la nivel internațional

reevaluarea relațiilor instituționale bilaterale

„Sper (ca rușii) să înceteze. Dacă nu o fac, vom lua alte măsuri”, a spus Nicușor Dan.

În același context, președintele a confirmat că autoritățile române au identificat drona implicată în incidentul recent de la Galați ca fiind de tip Gheran-2, asociată Federației Ruse.

Identificarea s-a realizat pe baza analizelor comparative între resturile recuperate și fragmentele unei alte drone căzute anterior pe teritoriul României, dar care nu a explodat.

De asemenea, investigațiile indică faptul că drona făcea parte dintr-un grup mai amplu de aparate fără pilot implicate într-un atac desfășurat asupra localității ucrainene Reni, aflată în apropierea frontierei cu România.ț

„Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”, a precizat președintele României.

Tensiunile din zona Dunării inferioare și din apropierea frontierei româno-ucrainene sunt în creștere, în contextul intensificării utilizării dronelor militare în conflictul din regiune.

Autoritățile române tratează aceste incidente ca riscuri directe la adresa securității naționale și a spațiului aerian al unui stat membru NATO, ceea ce determină o evaluare continuă a măsurilor de răspuns.