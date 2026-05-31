România ia în calcul expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incursiunile cu drone continuă. Nicușor Dan avertizează Moscova la BBC
Președintele Nicușor Dan a declarat pentru BBC că România ar putea expulza ambasadorul Rusiei dacă incidentele cu drone în spațiul aerian românesc continuă, după noi tensiuni la granița cu Ucraina.
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm privind posibilele reacții diplomatice ale Bucureștiului în contextul intensificării incidentelor cu drone în apropierea și în interiorul spațiului aerian românesc.
Într-un interviu acordat postului BBC, șeful statului a afirmat că România analizează scenarii suplimentare de răspuns, inclusiv măsuri diplomatice de nivel maxim, în cazul în care astfel de incidente vor continua.
Escaladare diplomatică: de la consulat închis la posibila expulzare a ambasadorului
Potrivit declarațiilor oficiale, închiderea consulatului Federației Ruse de la Constanța este considerată o primă etapă de reacție, cu rol de avertisment.
Președintele a precizat că, dacă încălcările spațiului aerian românesc nu încetează, România ar putea trece la măsuri mai dure, inclusiv:
- expulzarea ambasadorului Federației Ruse
- intensificarea presiunii diplomatice la nivel internațional
- reevaluarea relațiilor instituționale bilaterale
„Sper (ca rușii) să înceteze. Dacă nu o fac, vom lua alte măsuri”, a spus Nicușor Dan.
Incidentul dronei și evaluarea tehnică a autorităților
În același context, președintele a confirmat că autoritățile române au identificat drona implicată în incidentul recent de la Galați ca fiind de tip Gheran-2, asociată Federației Ruse.
Identificarea s-a realizat pe baza analizelor comparative între resturile recuperate și fragmentele unei alte drone căzute anterior pe teritoriul României, dar care nu a explodat.
De asemenea, investigațiile indică faptul că drona făcea parte dintr-un grup mai amplu de aparate fără pilot implicate într-un atac desfășurat asupra localității ucrainene Reni, aflată în apropierea frontierei cu România.ț
„Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”, a precizat președintele României.
Context de securitate regională
Tensiunile din zona Dunării inferioare și din apropierea frontierei româno-ucrainene sunt în creștere, în contextul intensificării utilizării dronelor militare în conflictul din regiune.
Autoritățile române tratează aceste incidente ca riscuri directe la adresa securității naționale și a spațiului aerian al unui stat membru NATO, ceea ce determină o evaluare continuă a măsurilor de răspuns.
„Suntem siguri, pentru că mai avem o altă dronă, căzută acum 4-5 săptămâni și care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei de azi (n.r. sâmbătă), cu cele de acum o lună: putem spune cu certitudine că e o dronă Gheran-2 rusească. Apoi, știm traseu de pe care a venit: a fost un roi de 43 de drone rusești care au atacat localitatea Reni (din Ucraina, situată pe malul ucrainean al Dunării – n.r.), a precizat Nicușor Dan la BBC.
