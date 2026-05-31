Accize băuturi alcoolice în Europa în 2026. Cum diferă taxele între statele Uniunii Europene

SURSA FOTO: Dreamstime/Alcool

Publicat de Corina Chiriac la 31 mai 2026, 12:02
În 2026, taxarea băuturilor alcoolice în Uniunea Europeană continuă să fie puternic diferențiată între statele membre, cu variații semnificative ale nivelurilor de accize pentru bere, vin și băuturi spirtoase. În timp ce unele țări mențin regimuri fiscale reduse sau chiar zero pentru anumite categorii de produse, altele aplică structuri complexe de impozitare, care includ atât accize de bază, cât și taxe suplimentare.

Taxa pentru băuturi alcoolice în România

Începând cu 1 ianuarie 2026, România aplică un nou nivel al accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a actualizării prevăzute în Codul Fiscal. Măsura vizează toate categoriile de alcool, de la bere și vin până la băuturi spirtoase, și are impact direct asupra structurii de preț din piața de consum.

Pe lângă accize, produsele alcoolice rămân supuse și cotei standard de TVA de 19%, aplicată la prețul final de vânzare.

Categoria de produs Nivel acciză actualizat Nivel anterior Unități de măsură Observații
Bere 5,83 lei 5,30 lei / hl / grad Plato Creștere moderată a taxării
Vinuri liniștite 11 lei 10 lei / hectolitru Fără efervescență
Vinuri spumoase 83,81 lei 76,19 lei / hectolitru Include vinuri cu CO₂
Alte băuturi fermentate 11 lei / hectolitru Include fermentate non-bere și non-vin
Băuturi spirtoase (alcool etilic) 5.848,49 lei 5.316,81 lei / hectolitru alcool pur Cea mai ridicată acciză din categorie

Creșterea accizelor poate influența direct costurile de producție și import, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile de la raft. Efectul final asupra consumatorilor depinde de strategia fiecărui producător sau distribuitor, precum și de structura de piață din sectorul băuturilor alcoolice.

În general, astfel de ajustări fiscale tind să fie absorbite parțial în lanțul de distribuție, însă o parte este transferată către consumatorul final.

Taxa pentru băuturi alcoolice în Germania

Germania menține unul dintre cele mai reduse niveluri de taxare a băuturilor alcoolice din Uniunea Europeană. Vinul liniștit rămâne neimpozitat, iar berea beneficiază de un regim fiscal relativ scăzut. Comparativ cu alte state membre, sistemul german este considerat unul dintre cele mai permisive din punct de vedere al accizelor, deși există discuții politice privind posibile majorări viitoare.

Categoria de produs Acciză aplicată Unități de măsură Observații
Bere 0,787 euro / hl / grad Plato Calcul bazat pe extractul mustului (Stammwürze), nu pe alcool pur
Vinuri liniștite 0 euro / hectolitru Neimpozitat
Vinuri spumoase 136 euro / hectolitru Valabil pentru băuturi >6% alcool volumic
Produse intermediare (vermut, porto etc.) 153 euro / hectolitru Regim fiscal separat
Alcool etilic (spirtoase) 1.303 euro / hectolitru alcool pur Include băuturi distilate (vodcă, whisky etc.)

Taxa pentru băuturi alcoolice în Franța

Franța aplică o creștere moderată a accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a indexării plafonate la 1,75%, conform cadrului fiscal național. Spre deosebire de alte state europene, Franța menține o structură de taxare extinsă, care include atât accize de bază, cât și taxe suplimentare aplicate anumitor categorii de produse.

Categoria de produs Acciză 2026 Unități de măsură Observații
Bere (>2,8% alcool) 8,24 euro / hl / grad alcool Microberării: 4,12 euro / hl / grad alcool
Vinuri liniștite 4,19 euro / hectolitru Creștere ușoară față de 2025
Vinuri spumoase 10,38 euro / hectolitru Include șampanie și efervescente
Cidru, mied, hidromel 1,46 euro / hectolitru Taxare redusă
Produse intermediare 209,53 euro / hectolitru Ex: vermut, porto
Alcool etilic (spirtoase) 1.932,42 euro / hectolitru alcool pur Include vodcă, whisky etc.
Rom din DOM 966,75 euro / hectolitru alcool pur Regim fiscal preferențial

Taxa pentru băuturi alcoolice în Spania

Spania menține un nivel redus de taxare pentru băuturile alcoolice, fiind una dintre economiile UE cu politici fiscale favorabile în acest sector. Similar Germaniei, vinul liniștit este complet scutit de accize, iar sistemul de taxare variază în funcție de tipul și tăria băuturii.

Categoria de produs Acciză 2026 Unități de măsură Observații
Bere (<1,2% vol.) 0 euro / hectolitru Neimpozitat
Bere (1,2% – 2,8% vol.) 2,75 euro / hectolitru Taxare redusă
Bere (>2,8% vol., până la 11° Plato) 7,48 euro / hectolitru Bere slabă spre medie
Bere standard (>11° Plato) 9,96 euro / hectolitru Cea mai frecventă categorie
Vinuri liniștite 0 euro / hectolitru Neaccizate
Vinuri spumoase (Cava etc.) 0 euro / hectolitru Doar fermentație naturală
Băuturi intermediare (≤15% alcool) 38,48 euro / hectolitru Ex: vermut, sherry
Băuturi intermediare (>15% alcool) 64,13 euro / hectolitru Taxare diferențiată
Alcool etilic (spirtoase) 958,94 euro / hectolitru alcool pur ~2,68 euro/sticlă 0,7L la 40%

Insulele Canare: acciză redusă la 767,15 euro / hectolitru alcool pur pentru spirtoase

TVA standard: 21% aplicat tuturor băuturilor alcoolice

Taxa pentru băuturi alcoolice în Austria

Austria păstrează un regim fiscal redus pentru bere și vin, fiind una dintre economiile europene cu taxare minimă în acest sector. Vinurile liniștite și spumante sunt complet scutite de accize, însă există presiuni politice pentru majorarea taxelor pe băuturile spirtoase cu aproximativ 30% în anii următori.

Categoria de produs Acciză 2026 Unități de măsură Observații
Bere 2,00 euro / hl / grad Plato ~0,24 euro/litru bere standard (12° Plato)
Vinuri liniștite 0 euro / hectolitru Neaccizate
Vinuri spumoase (Sekt) 0 euro / hectolitru Taxa eliminată complet
Produse intermediare 73 euro / hectolitru Ex: vermut, vinuri licoroase
Alcool etilic (spirtoase) 1.200 euro / hectolitru alcool pur ~12 euro/litru alcool pur

 

Despre autor
Corina Chiriac

A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.

