Accize băuturi alcoolice în Europa în 2026. Cum diferă taxele între statele Uniunii Europene

În 2026, taxarea băuturilor alcoolice în Uniunea Europeană continuă să fie puternic diferențiată între statele membre, cu variații semnificative ale nivelurilor de accize pentru bere, vin și băuturi spirtoase. În timp ce unele țări mențin regimuri fiscale reduse sau chiar zero pentru anumite categorii de produse, altele aplică structuri complexe de impozitare, care includ atât accize de bază, cât și taxe suplimentare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, România aplică un nou nivel al accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a actualizării prevăzute în Codul Fiscal. Măsura vizează toate categoriile de alcool, de la bere și vin până la băuturi spirtoase, și are impact direct asupra structurii de preț din piața de consum.

Pe lângă accize, produsele alcoolice rămân supuse și cotei standard de TVA de 19%, aplicată la prețul final de vânzare.

Categoria de produs Nivel acciză actualizat Nivel anterior Unități de măsură Observații Bere 5,83 lei 5,30 lei / hl / grad Plato Creștere moderată a taxării Vinuri liniștite 11 lei 10 lei / hectolitru Fără efervescență Vinuri spumoase 83,81 lei 76,19 lei / hectolitru Include vinuri cu CO₂ Alte băuturi fermentate 11 lei — / hectolitru Include fermentate non-bere și non-vin Băuturi spirtoase (alcool etilic) 5.848,49 lei 5.316,81 lei / hectolitru alcool pur Cea mai ridicată acciză din categorie

Creșterea accizelor poate influența direct costurile de producție și import, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile de la raft. Efectul final asupra consumatorilor depinde de strategia fiecărui producător sau distribuitor, precum și de structura de piață din sectorul băuturilor alcoolice.

În general, astfel de ajustări fiscale tind să fie absorbite parțial în lanțul de distribuție, însă o parte este transferată către consumatorul final.

Germania menține unul dintre cele mai reduse niveluri de taxare a băuturilor alcoolice din Uniunea Europeană. Vinul liniștit rămâne neimpozitat, iar berea beneficiază de un regim fiscal relativ scăzut. Comparativ cu alte state membre, sistemul german este considerat unul dintre cele mai permisive din punct de vedere al accizelor, deși există discuții politice privind posibile majorări viitoare.

Categoria de produs Acciză aplicată Unități de măsură Observații Bere 0,787 euro / hl / grad Plato Calcul bazat pe extractul mustului (Stammwürze), nu pe alcool pur Vinuri liniștite 0 euro / hectolitru Neimpozitat Vinuri spumoase 136 euro / hectolitru Valabil pentru băuturi >6% alcool volumic Produse intermediare (vermut, porto etc.) 153 euro / hectolitru Regim fiscal separat Alcool etilic (spirtoase) 1.303 euro / hectolitru alcool pur Include băuturi distilate (vodcă, whisky etc.)

Franța aplică o creștere moderată a accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a indexării plafonate la 1,75%, conform cadrului fiscal național. Spre deosebire de alte state europene, Franța menține o structură de taxare extinsă, care include atât accize de bază, cât și taxe suplimentare aplicate anumitor categorii de produse.

Categoria de produs Acciză 2026 Unități de măsură Observații Bere (>2,8% alcool) 8,24 euro / hl / grad alcool Microberării: 4,12 euro / hl / grad alcool Vinuri liniștite 4,19 euro / hectolitru Creștere ușoară față de 2025 Vinuri spumoase 10,38 euro / hectolitru Include șampanie și efervescente Cidru, mied, hidromel 1,46 euro / hectolitru Taxare redusă Produse intermediare 209,53 euro / hectolitru Ex: vermut, porto Alcool etilic (spirtoase) 1.932,42 euro / hectolitru alcool pur Include vodcă, whisky etc. Rom din DOM 966,75 euro / hectolitru alcool pur Regim fiscal preferențial

Spania menține un nivel redus de taxare pentru băuturile alcoolice, fiind una dintre economiile UE cu politici fiscale favorabile în acest sector. Similar Germaniei, vinul liniștit este complet scutit de accize, iar sistemul de taxare variază în funcție de tipul și tăria băuturii.

Categoria de produs Acciză 2026 Unități de măsură Observații Bere (<1,2% vol.) 0 euro / hectolitru Neimpozitat Bere (1,2% – 2,8% vol.) 2,75 euro / hectolitru Taxare redusă Bere (>2,8% vol., până la 11° Plato) 7,48 euro / hectolitru Bere slabă spre medie Bere standard (>11° Plato) 9,96 euro / hectolitru Cea mai frecventă categorie Vinuri liniștite 0 euro / hectolitru Neaccizate Vinuri spumoase (Cava etc.) 0 euro / hectolitru Doar fermentație naturală Băuturi intermediare (≤15% alcool) 38,48 euro / hectolitru Ex: vermut, sherry Băuturi intermediare (>15% alcool) 64,13 euro / hectolitru Taxare diferențiată Alcool etilic (spirtoase) 958,94 euro / hectolitru alcool pur ~2,68 euro/sticlă 0,7L la 40%

Insulele Canare: acciză redusă la 767,15 euro / hectolitru alcool pur pentru spirtoase

TVA standard: 21% aplicat tuturor băuturilor alcoolice

Austria păstrează un regim fiscal redus pentru bere și vin, fiind una dintre economiile europene cu taxare minimă în acest sector. Vinurile liniștite și spumante sunt complet scutite de accize, însă există presiuni politice pentru majorarea taxelor pe băuturile spirtoase cu aproximativ 30% în anii următori.