Accize băuturi alcoolice în Europa în 2026. Cum diferă taxele între statele Uniunii Europene
SURSA FOTO: Dreamstime/Alcool
În 2026, taxarea băuturilor alcoolice în Uniunea Europeană continuă să fie puternic diferențiată între statele membre, cu variații semnificative ale nivelurilor de accize pentru bere, vin și băuturi spirtoase. În timp ce unele țări mențin regimuri fiscale reduse sau chiar zero pentru anumite categorii de produse, altele aplică structuri complexe de impozitare, care includ atât accize de bază, cât și taxe suplimentare.
Taxa pentru băuturi alcoolice în România
Începând cu 1 ianuarie 2026, România aplică un nou nivel al accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a actualizării prevăzute în Codul Fiscal. Măsura vizează toate categoriile de alcool, de la bere și vin până la băuturi spirtoase, și are impact direct asupra structurii de preț din piața de consum.
Pe lângă accize, produsele alcoolice rămân supuse și cotei standard de TVA de 19%, aplicată la prețul final de vânzare.
|Categoria de produs
|Nivel acciză actualizat
|Nivel anterior
|Unități de măsură
|Observații
|Bere
|5,83 lei
|5,30 lei
|/ hl / grad Plato
|Creștere moderată a taxării
|Vinuri liniștite
|11 lei
|10 lei
|/ hectolitru
|Fără efervescență
|Vinuri spumoase
|83,81 lei
|76,19 lei
|/ hectolitru
|Include vinuri cu CO₂
|Alte băuturi fermentate
|11 lei
|—
|/ hectolitru
|Include fermentate non-bere și non-vin
|Băuturi spirtoase (alcool etilic)
|5.848,49 lei
|5.316,81 lei
|/ hectolitru alcool pur
|Cea mai ridicată acciză din categorie
Creșterea accizelor poate influența direct costurile de producție și import, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile de la raft. Efectul final asupra consumatorilor depinde de strategia fiecărui producător sau distribuitor, precum și de structura de piață din sectorul băuturilor alcoolice.
În general, astfel de ajustări fiscale tind să fie absorbite parțial în lanțul de distribuție, însă o parte este transferată către consumatorul final.
Taxa pentru băuturi alcoolice în Germania
Germania menține unul dintre cele mai reduse niveluri de taxare a băuturilor alcoolice din Uniunea Europeană. Vinul liniștit rămâne neimpozitat, iar berea beneficiază de un regim fiscal relativ scăzut. Comparativ cu alte state membre, sistemul german este considerat unul dintre cele mai permisive din punct de vedere al accizelor, deși există discuții politice privind posibile majorări viitoare.
|Categoria de produs
|Acciză aplicată
|Unități de măsură
|Observații
|Bere
|0,787 euro
|/ hl / grad Plato
|Calcul bazat pe extractul mustului (Stammwürze), nu pe alcool pur
|Vinuri liniștite
|0 euro
|/ hectolitru
|Neimpozitat
|Vinuri spumoase
|136 euro
|/ hectolitru
|Valabil pentru băuturi >6% alcool volumic
|Produse intermediare (vermut, porto etc.)
|153 euro
|/ hectolitru
|Regim fiscal separat
|Alcool etilic (spirtoase)
|1.303 euro
|/ hectolitru alcool pur
|Include băuturi distilate (vodcă, whisky etc.)
Taxa pentru băuturi alcoolice în Franța
Franța aplică o creștere moderată a accizelor pentru băuturile alcoolice, ca urmare a indexării plafonate la 1,75%, conform cadrului fiscal național. Spre deosebire de alte state europene, Franța menține o structură de taxare extinsă, care include atât accize de bază, cât și taxe suplimentare aplicate anumitor categorii de produse.
|Categoria de produs
|Acciză 2026
|Unități de măsură
|Observații
|Bere (>2,8% alcool)
|8,24 euro
|/ hl / grad alcool
|Microberării: 4,12 euro / hl / grad alcool
|Vinuri liniștite
|4,19 euro
|/ hectolitru
|Creștere ușoară față de 2025
|Vinuri spumoase
|10,38 euro
|/ hectolitru
|Include șampanie și efervescente
|Cidru, mied, hidromel
|1,46 euro
|/ hectolitru
|Taxare redusă
|Produse intermediare
|209,53 euro
|/ hectolitru
|Ex: vermut, porto
|Alcool etilic (spirtoase)
|1.932,42 euro
|/ hectolitru alcool pur
|Include vodcă, whisky etc.
|Rom din DOM
|966,75 euro
|/ hectolitru alcool pur
|Regim fiscal preferențial
Taxa pentru băuturi alcoolice în Spania
Spania menține un nivel redus de taxare pentru băuturile alcoolice, fiind una dintre economiile UE cu politici fiscale favorabile în acest sector. Similar Germaniei, vinul liniștit este complet scutit de accize, iar sistemul de taxare variază în funcție de tipul și tăria băuturii.
|Categoria de produs
|Acciză 2026
|Unități de măsură
|Observații
|Bere (<1,2% vol.)
|0 euro
|/ hectolitru
|Neimpozitat
|Bere (1,2% – 2,8% vol.)
|2,75 euro
|/ hectolitru
|Taxare redusă
|Bere (>2,8% vol., până la 11° Plato)
|7,48 euro
|/ hectolitru
|Bere slabă spre medie
|Bere standard (>11° Plato)
|9,96 euro
|/ hectolitru
|Cea mai frecventă categorie
|Vinuri liniștite
|0 euro
|/ hectolitru
|Neaccizate
|Vinuri spumoase (Cava etc.)
|0 euro
|/ hectolitru
|Doar fermentație naturală
|Băuturi intermediare (≤15% alcool)
|38,48 euro
|/ hectolitru
|Ex: vermut, sherry
|Băuturi intermediare (>15% alcool)
|64,13 euro
|/ hectolitru
|Taxare diferențiată
|Alcool etilic (spirtoase)
|958,94 euro
|/ hectolitru alcool pur
|~2,68 euro/sticlă 0,7L la 40%
Insulele Canare: acciză redusă la 767,15 euro / hectolitru alcool pur pentru spirtoase
TVA standard: 21% aplicat tuturor băuturilor alcoolice
Taxa pentru băuturi alcoolice în Austria
Austria păstrează un regim fiscal redus pentru bere și vin, fiind una dintre economiile europene cu taxare minimă în acest sector. Vinurile liniștite și spumante sunt complet scutite de accize, însă există presiuni politice pentru majorarea taxelor pe băuturile spirtoase cu aproximativ 30% în anii următori.
|Categoria de produs
|Acciză 2026
|Unități de măsură
|Observații
|Bere
|2,00 euro
|/ hl / grad Plato
|~0,24 euro/litru bere standard (12° Plato)
|Vinuri liniștite
|0 euro
|/ hectolitru
|Neaccizate
|Vinuri spumoase (Sekt)
|0 euro
|/ hectolitru
|Taxa eliminată complet
|Produse intermediare
|73 euro
|/ hectolitru
|Ex: vermut, vinuri licoroase
|Alcool etilic (spirtoase)
|1.200 euro
|/ hectolitru alcool pur
|~12 euro/litru alcool pur
Recomandările noastre
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.