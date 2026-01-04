Avocatul și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a anunțat lansarea a două procese colective împotriva noilor taxe aprobate de administrația condusă de Ilie Bolojan . Acțiunile vizează atât proprietarii de imobile și întreprinderile mici, cât și administrațiile locale care nu susțin noile taxe.

„Chiar dacă e duminică și mulți încă nu s-au dezmeticit încă din petrecerile de Sărbători, anunț acum și aici că pregătesc două tipuri de procese colective contra noilor taxe pe proprietate: (i) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe proprietari, atât persoane fizice, cât și IMM – uri și fermieri; (ii) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe consilierii locali și pe primarii care nu sunt de acord cu taxele bolojaniene.

Schițele celor 2 acțiuni și grupurile vor fi gata până luni, pe 12 ianuarie. Este grabă pentru că: (i) există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european și Constituției; (ii) există entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%.

Odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile. Deci, trebuie ca hotărârile de majorare să fie urgent suspendate în justiție”, a explicat avocatul.

Pe lângă taxele locale, românii se confruntă cu o nouă rundă de creșteri de accize la băuturi alcoolice, țigări și carburanți, care intră în vigoare de la începutul anului 2026. Aceasta reprezintă a doua majorare în interval de șase luni, după ajustările aplicate în vara anului 2025. Noile valori sunt stabilite în Codul Fiscal și publicate de autorități.

Accizele pentru alcool au fost majorate astfel: berea crește la 5,83 lei/hl/grad Plato, vinurile liniștite ajung la 11 lei/hl, vinurile spumoase la 83,81 lei/hl, iar alcoolul etilic se majorează la 5.848,49 lei/hl alcool pur, respectiv 2.924,23 lei/hl pentru distilerii mici.

În cazul carburanților, prețurile accizelor vor fi: benzină cu plumb – 3.598,98 lei/1.000 litri, benzină fără plumb – 3.059,80 lei/1.000 litri, motorină – 2.804,29 lei/1.000 litri. Calculul estimativ al impactului la pompă indică o creștere de circa 33 bani/l la benzină și 30 bani/l la motorină, ceea ce înseamnă aproximativ 15–16 lei în plus pentru un plin de 50 de litri.

Actual, în București, benzina se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru, iar motorina între 7,46 și 7,53 lei/litru. Taxele (accize și TVA) reprezintă deja o parte semnificativă din preț, aproximativ 55% din benzina standard și aproape jumătate din motorină, fiind principalul factor al scumpirii.

Creșterile sunt parte a unui calendar fiscal în două etape, pentru a asigura venituri bugetare suplimentare și pentru a respecta cerințele europene.

În paralel, accizele pentru țigări și produse derivate vor crește, țigaretele urmând să ajungă la 718,97 lei/1.000 bucăți, față de 687,97 lei în 2025. Cresc și accizele pentru lichide pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină. Alte produse vizate sunt băuturile nealcoolice cu zahăr, care vor ajunge la 48,4 lei/hl (pentru 5–8g/100 ml) și 72,6 lei/hl (peste 8g/100 ml).

În același timp, impozitele locale suferă modificări semnificative. Valoarea impozabilă a unor clădiri rezidențiale din București, de exemplu, poate crește de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp în 2026, ceea ce se traduce prin majorarea impozitului anual. Noua legislație introduce și o taxă suplimentară de 0,9% pentru clădirile rezidențiale care depășesc 2.500.000 lei și pentru autoturismele cu valoare peste 375.000 lei.

O altă noutate este taxa fixă de 25 lei pentru coletele cu valoare sub 150 euro provenite din afara Uniunii Europene, aplicată pentru platforme precum Temu, Shein sau AliExpress.

În plus, tarifele de rețea pentru energia electrică vor fi actualizate de la 1 ianuarie 2026, prin deciziile ANRE. În multe regiuni, impactul estimat se ridică la câțiva bani/kWh, cu diferențe între operatori și zone de distribuție.