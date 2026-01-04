Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că primele luni ale anului sunt decisive pentru stabilitatea financiară a țării.

„Dacă închidem lunile ianuarie şi februarie cu aceste măsuri care pregătesc bugetul şi avem un buget stabil, din februarie trebuie să lucrăm pentru a crea condiţii de dezvoltare, să ne finalizăm investiţiile în energie, pentru că o miză importantă este să avem o energie mai ieftină şi energie suficientă care poate fi produsă în România”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat importanța finalizării unor proiecte energetice strategice, menționând explicit centrala de la Iernut.

„Terminarea centralei de la Iernut este un obiectiv important pe care trebuie să îl închidem anul acesta”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit și despre proiectele din Marea Neagră, arătând că acestea pot schimba poziția României pe piața energetică regională.

„Avem anul acesta cea mai mare investiţie din forajele din Marea Neagră, pe care dacă o finalizăm în bună regulă, vom avea câteva miliarde de metri cubi de gaz suplimentar în 2027, care va face ca România să devină un exportator net de gaz şi să gândim lucruri prin care acest gaz să fie valorificat în economia noastră”, a explicat Bolojan.

În acest context, premierul a subliniat necesitatea sprijinirii companiilor autohtone pentru creșterea producției și a exporturilor.

„Trebuie să ne luptăm, să creăm condiţii pentru a ne susţine campionii noştri să-şi crească producţia, să exporte produsele româneşti, în aşa fel încât să ne echilibrăm balanţa comercială”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a evidențiat și rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea economică, arătând că acestea depind esențial de stabilitatea politică.

„Asta înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă bine plătite şi acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem (…) pot fi făcute doar dacă ai o guvernare care este stabilă”, a spus premierul.

Stabilitatea politică influențează costurile de finanțare

Șeful Guvernului a atras atenția că percepția investitorilor și a creditorilor externi este esențială inclusiv pentru nivelul dobânzilor plătite de statul român.