Decizia privind succesorul lui Daniel David la Ministerul Educației se află încă în analiză, a precizat premierul Ilie Bolojan. Discuțiile cu Marilen Pirtea, care deține simultan funcția de rector și calitatea de deputat PNL, fac parte din procesul de consultare asupra posibilelor candidați pentru acest portofoliu.

Premierul a explicat, într-un interviu la Digi 24, că decizia finală va fi anunțată după ce conducerea partidului va examina toate opțiunile.

„Domnul Pirtea este rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL de două mandate. Am avut o discuție pe această temă. Va deveni operațională demisia domnului ministru David și în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza…”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24.

Întrebat dacă Marilen Pirtea va fi propunerea oficială, premierul a precizat că analiza opțiunilor continuă.

„Nu este bătută în cuie. Analizăm variantele pe care le avem și, așa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susține acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a adăugat Bolojan.

Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier al premierului, a confirmat în decembrie 2025 că a fost contactat pentru preluarea funcției de ministru al Educației. El a declarat pentru Agerpres că va analiza propunerea după perioada sărbătorilor și că va ține cont de bugetul ministerului pentru anul viitor.

„Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care sunt așteptările în ceea ce privește măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educație vor părea mai mult coerciții decât investiții”, a declarat Marilen Pirtea, pentru Agerpres.

Pirtea a subliniat că va evalua atent resursele disponibile și planurile ministerului înainte de a confirma dacă va accepta funcția, luând în considerare atât bugetul, cât și prioritățile de politici educaționale stabilite de Guvern.

Funcția de ministru al Educației a devenit vacantă pe 22 decembrie, când Daniel David și-a depus demisia. Motivul oficial invocat de fostul ministru a fost refuzul de a accepta reduceri de cheltuieli în domeniile pe care le coordona, Educație și Cercetare. Această situație a generat incertitudine privind conducerea ministerului și modul în care vor fi gestionate proiectele și bugetul instituțiilor educaționale în 2026.