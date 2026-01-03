Contextul general este unul de austeritate, care afectează mai multe categorii sociale. Pensiile au fost înghețate încă de la începutul anului, într-o perioadă în care aproximativ 900.000 de pensionari trăiesc din pensia minimă de 1.281 de lei. Pe lângă pensionari, o altă categorie expusă pierderilor financiare este cea a persoanelor cu handicap sau dizabilități.

Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele cu dizabilități nu mai beneficiază de scutiri pentru plata impozitului pe clădiri, pe terenuri sau pentru mijloacele de transport pe care le dețin. Această schimbare legislativă îi obligă să achite anual aceste taxe, care pot ajunge la câteva sute de lei, în funcție de bunurile deținute. Plata impozitelor se face la primăriile de care aparțin, la fel ca în cazul celorlalți contribuabili.

Impactul financiar este cu atât mai mare cu cât veniturile persoanelor cu handicap sunt limitate. Indemnizația pentru handicap grav este de 728 de lei pe lună în cazul adulților și de 463 de lei pentru copii. Pentru handicapul accentuat, indemnizația ajunge la 496 de lei lunar pentru adulți și la 232 de lei pentru copii. Din aceste sume trebuie acum acoperite și impozitele locale care anterior erau scutite.

Pe lângă aceste pierderi, legislația aduce și o modificare pozitivă, legată de reducerea birocrației. O lege nouă prevede că persoanele cu handicap nu vor mai fi obligate să se deplaseze personal la fiecare instituție cu aceleași documente pentru a beneficia de ajutoarele care li se cuvin. În cazul copiilor cu handicap, comisia pentru protecția copilului va identifica toate beneficiile acordate în baza certificatului de încadrare în grad de handicap.

În mod similar, pentru adulții cu handicap, comisiile de evaluare au obligația de a identifica toate beneficiile la care aceștia au dreptul și de a transmite certificatul de încadrare către instituțiile responsabile. Acest lucru se face la cererea persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal al acesteia, fără a mai fi necesare drumuri repetate între instituții.

Totuși, această lege privind reducerea birocrației nu se aplică imediat. Intrarea ei în vigoare este prevăzută pentru luna martie, deoarece în prezent nu sunt încă elaborate normele de aplicare. Astfel, începutul de an rămâne unul dificil pentru persoanele cu handicap, care se confruntă simultan cu pierderi financiare și cu un sistem de sprijin aflat în tranziție.