Care sunt diferențele de salarii între România și Spania. Cine câștigă cel mai bine în 2026

Salariile din România și Spania evoluează în ritmuri diferite în 2026, însă ambele piețe ale muncii sunt influențate de același factor: lipsa specialiștilor. Datele privind veniturile arată că domeniile tehnice și profesiile cu înaltă calificare continuă să ofere cele mai bune remunerații. Diferențele dintre cele două economii evidențiază modul în care maturitatea pieței și deficitul de personal influențează nivelul câștigurilor.

Salariile competitive continuă să fie concentrate în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, atât în România, cât și în Spania. Deși nivelurile de remunerare diferă semnificativ între cele două state, ierarhia domeniilor bine plătite reflectă aceeași tendință: competențele tehnice și specializarea sunt tot mai căutate.

În România, sectorul IT își păstrează poziția de lider în ceea ce privește veniturile, cu un salariu mediu net de aproximativ 8.000 de lei pe lună. Următoarele locuri sunt ocupate de industria petrolului și gazelor, unde media netă ajunge la circa 7.000 de lei, și de cercetare-dezvoltare, cu aproximativ 6.800 de lei lunar.

Clasamentul este completat de construcții, inginerie și telecomunicații, domenii în care salariile se situează, în general, între 6.000 și 6.500 de lei net. Structura acestor venituri confirmă faptul că industriile tehnice și cele cu un grad ridicat de specializare continuă să genereze cele mai mari câștiguri pe piața românească.

În Spania, cele mai bine remunerate profesii sunt cele care necesită pregătire avansată și experiență de specialitate. Medicii specialiști din sistemul privat ocupă primul loc, cu venituri brute anuale care depășesc 56.000 de euro.

Pe pozițiile următoare se află arhitecții IT și directorii financiari, iar în zona superioară a clasamentului se regăsesc, în mod constant, farmaciștii, inginerii și specialiștii în securitate cibernetică. Cererea ridicată pentru aceste categorii profesionale continuă să susțină niveluri salariale ridicate.

Evoluția salariilor este influențată în ambele state de dezechilibrul dintre cererea și oferta de forță de muncă. Angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea personalului calificat, în ciuda unui context economic considerat relativ stabil.

În Spania, numărul posturilor disponibile continuă să depășească oferta de candidați, pe fondul extinderii investițiilor, al digitalizării accelerate și al implementării soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Aceste transformări sporesc nevoia de specialiști și determină companiile să ofere pachete salariale tot mai atractive.

În România, presiunea este resimțită în special în sectorul IT și în industriile tehnice, unde deficitul de personal calificat limitează recrutările și contribuie la majorarea salariilor pentru profesioniștii cu experiență.

Un factor suplimentar care influențează piața spaniolă este migrația personalului medical către alte state europene. Diferențele de remunerare existente între Spania și alte economii dezvoltate îi determină pe mulți specialiști să plece în străinătate, ceea ce reduce oferta internă de personal și accelerează creșterea veniturilor pentru medicii care aleg să rămână în sistemul sanitar spaniol.