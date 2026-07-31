Românii sunt așteptați la muncă în Elveția. 85.000 de angajați sunt căutați, iar salariile ajung la 7.000 de euro pe lună

Elveția continuă recrutările masive de angajați din străinătate în 2026, inclusiv dintre românii care vor să lucreze peste hotare. Companiile au nevoie de aproximativ 85.000 de angajați în domenii precum IT, sănătate, inginerie, finanțe și construcții. În unele profesii, salariile depășesc 7.000 de euro pe lună, însă angajatorii impun criterii stricte de selecție și calificare.

Elveția rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru românii care vor să își construiască o carieră în afara țării. Cu o rată a șomajului de numai 2,3%, înregistrată în ianuarie 2026, potrivit Secretariatului de Stat pentru Economie (SECO), piața muncii elvețiană se confruntă cu un deficit important de personal și își intensifică recrutările din afara granițelor.

Autoritățile și companiile estimează că este nevoie de aproximativ 85.000 de angajați străini pentru acoperirea locurilor de muncă vacante. O parte dintre aceste oportunități sunt accesibile și cetățenilor români care îndeplinesc cerințele profesionale și lingvistice impuse de angajatori.

Cele mai multe posturi disponibile sunt în sectoarele IT, sănătate, inginerie, finanțe și construcții, iar pentru unele funcții salariile anuale pot depăși 193.000 de euro.

În domeniul tehnologiei se înregistrează cel mai mare deficit de personal, potrivit platformei de recrutare CV-Swiss.com. Companiile caută dezvoltatori software, ingineri DevOps și cloud, experți în securitate cibernetică, specialiști în inteligență artificială și data scientists.

Salariile pornesc de la aproximativ 96.000 de euro pe an pentru specialiștii aflați la început de carieră și pot depăși 193.000 de euro anual pentru profesioniștii cu experiență. Cele mai multe oportunități sunt în Zürich, Basel și Lausanne.

Comparativ cu 2024, numărul posturilor vacante din IT și sectorul digital a crescut cu 35%, iar salariul median din domeniu este de aproximativ 139.000 de euro pe an.

Deficitul de angajați afectează puternic și sistemul medical elvețian, unde spitalele continuă să recruteze personal calificat din străinătate.

Unitățile medicale caută asistenți medicali, medici specialiști, ingineri biomedicali și tehnicieni de laborator, în special în cantoanele Geneva, Vaud și Berna. Numărul posturilor disponibile a crescut cu 22%, iar lipsa personalului calificat rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul sanitar.

În paralel, companiile din industrie au nevoie de ingineri mecanici și electrici, specialiști în automatizare și manageri de proiect. Industria ceasurilor, producția de mașini-unelte și sectorul aerospațial continuă să creeze locuri de muncă, mai ales în regiunea Arcului Jura și în centrul Elveției.

Față de 2024, ofertele de muncă din inginerie au crescut cu 18%, pe fondul investițiilor continue în industrie și tehnologie.

În sectorul financiar sunt căutați analiști cantitativi, specialiști în conformitate (compliance), experți în blockchain și administratori de averi. Totodată, construcțiile recrutează ingineri structurali, șefi de șantier și arhitecți specializați în renovarea energetică, cererea fiind susținută de proiectele de infrastructură și de tranziția energetică. Numărul locurilor de muncă din acest domeniu este cu 15% mai mare decât în 2024.

Lipsa de personal este explicată prin pensionarea generației „baby boomer”, care lasă anual zeci de mii de posturi neocupate. În același timp, digitalizarea economiei și investițiile în inteligență artificială, cloud computing și securitate cibernetică generează o cerere tot mai mare pentru specialiști.

Potrivit Oficiului Federal de Statistică, populația activă a Elveției ar putea scădea cu 5% până în 2030 în lipsa migrației. În plus, organizația ICTswitzerland estima încă din 2025 că țara va înregistra un deficit de aproximativ 40.000 de specialiști IT până în 2028.

Pe lângă salariile ridicate, Elveția oferă un sistem medical performant, infrastructură modernă și un nivel ridicat de siguranță. Salariul median este de aproximativ 7.275 de euro pe lună, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Orașe precum Geneva, Lausanne, Neuchâtel și Fribourg sunt atractive inclusiv pentru românii care vorbesc limba franceză, deoarece multe posturi din aceste regiuni nu impun cunoașterea limbii germane.

Românii interesați să aplice trebuie însă să respecte standardele pieței elvețiene. Angajatorii solicită un CV redactat după modelul elvețian, cu fotografie profesională, o lungime de două-trei pagini și menționarea nivelului de cunoaștere a limbilor străine conform Cadrului European Comun de Referință.

Sunt apreciate certificările lingvistice, precum DELF, DALF, Goethe sau Cambridge, iar diplomele trebuie să fie recunoscute sau să se afle în proces de recunoaștere prin Secretariatul de Stat pentru Educație, Cercetare și Inovare. În plus, recrutorii verifică sistematic referințele profesionale și calificările, iar candidații care demonstrează că înțeleg piața muncii și cultura organizațională din Elveția beneficiază de un avantaj în procesul de selecție.