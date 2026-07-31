Par siguri, dar privesc cu teamă spre viitor. Ce arată noul sondaj despre angajații din România

Mai mult de 60% dintre angajații din România afirmă că actualul loc de muncă le oferă în principal stabilitate, însă nu și suficiente oportunități de dezvoltare profesională, iar pentru unii reprezintă chiar un factor de stagnare.

Doar 14% spun că se simt pe deplin în siguranță la job și au încredere în perspectivele lor profesionale, în timp ce jumătate dintre respondenți se declară relativ siguri, dar urmăresc atent schimbările din companie și din piața muncii.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de dezvoltatorul imobiliar Genesis Property pe un eșantion de 1.026 de respondenți din România. Totodată, doar aproximativ 13% dintre angajați consideră că traversează o perioadă clară de creștere și dezvoltare profesională. Pentru cei mai mulți, prioritatea este păstrarea relevanței pe piața muncii, nu accelerarea carierei.

Potrivit cercetării, percepția asupra siguranței profesionale s-a schimbat în ultimii ani. Aceasta nu mai este legată exclusiv de existența unui loc de muncă stabil, ci tot mai mult de capacitatea oamenilor de a învăța, de a se adapta și de a rămâne competitivi într-o economie influențată tot mai puternic de inteligența artificială.

Peste 60% dintre respondenți spun că actualul rol le oferă în principal stabilitate, fără suficiente oportunități de evoluție sau chiar îi menține într-o zonă de stagnare. În același timp, doar 14% afirmă că au deplină încredere în viitorul lor profesional, în timp ce aproximativ jumătate spun că se simt relativ în siguranță, dar urmăresc atent schimbările din organizațiile în care lucrează și din piață.

Rezultatele sondajului arată că această combinație dintre stabilitate și nevoia permanentă de adaptare influențează și modul în care angajații își percep parcursul profesional. Aproape 47% dintre participanți afirmă că se află într-o etapă fără schimbări majore, iar peste 21% sunt concentrați pe învățare și adaptare pentru a ține pasul cu transformările pieței. Numai aproximativ 13% spun că se află într-o perioadă clară de dezvoltare, ceea ce indică faptul că, pentru mulți salariați, obiectivul principal este menținerea relevanței profesionale.

Autorii sondajului arată că piața muncii traversează o perioadă tot mai complicată, pe fondul presiunilor economice care se reflectă în stagnarea veniturilor, creșterea volumului de muncă și măsuri de eficientizare adoptate de angajatori.

„Presiunile economice, transformarea rolurilor şi avansul inteligenţei artificiale îi determină pe angajaţi să caute mai mult decât continuitate: oportunităţi reale de învăţare, adaptare şi evoluţie. În acest context, organizaţiile trebuie să creeze medii care nu doar susţin performanţa de astăzi, ci îi pregătesc pe oameni pentru ceea ce urmează. Biroul poate deveni o parte importantă a acestui proces, un spaţiu pentru colaborare, schimb de idei, învăţare şi dezvoltare profesională, capabil să susţină transformarea oamenilor şi rezilienţa companiilor”, a explicat Teodor Stoica, HR Manager, Genesis Property.

Aproape 24% dintre respondenți spun că salariile au stagnat sau au crescut într-un ritm mult mai redus decât în anii anteriori. Peste 18% afirmă că au observat o creștere a volumului de muncă, iar aproximativ 12% spun că organizațiile din care fac parte au introdus măsuri de optimizare a costurilor.

Nesiguranța profesională este influențată în principal de contextul economic. Peste 40% dintre angajați indică evoluția economiei drept principala sursă de îngrijorare, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% consideră că lipsa oportunităților de dezvoltare profesională reprezintă un motiv important de incertitudine.

Respondenții asociază în continuare siguranța profesională cu stabilitatea financiară, însă acordă o importanță tot mai mare perspectivelor de dezvoltare și posibilităților de adaptare la schimbările din piața muncii.

O treime dintre participanți definesc siguranța profesională prin existența unui venit stabil pe termen mediu și lung. Aproape 19% consideră că soliditatea financiară a angajatorului reprezintă principalul indicator al stabilității, iar 11% spun că accesul la oportunități reale de dezvoltare profesională este un element esențial.

Sondajul relevă că peste 19% dintre angajați consideră că principala competență pe care trebuie să o dezvolte este adaptabilitatea, alături de capacitatea de învățare continuă. Aproape 14% indică necesitatea utilizării inteligenței artificiale, iar peste 12% pun accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare.

Rezultatele arată și că pregătirea pentru impactul inteligenței artificiale avansează, însă într-un ritm diferit de la un angajat la altul. Peste 32% dintre respondenți spun că au început să își dezvolte competențele necesare pentru a lucra cu aceste tehnologii, aproape 28% utilizează deja instrumente bazate pe AI în activitatea profesională, iar aproximativ 27% înțeleg că inteligența artificială le va schimba modul de lucru, însă nu știu încă în ce direcție trebuie să se pregătească.

„Percepţia asupra AI rămâne mai degrabă echilibrată decât polarizată, mulţi angajaţi văzând simultan potenţialul şi riscurile acesteia. Aproape 35% consideră AI atât o oportunitate, cât şi o ameninţare, 34% o percep în principal ca pe o oportunitate, iar peste 22% nu cred că va avea un impact semnificativ asupra propriului job”, susțin realizatorii sondajului.

Sondajul Genesis Property privind siguranța profesională în 2026 a fost realizat online în luna iulie, pe un eșantion de 1.026 de utilizatori de internet din România. Dintre participanți, peste 54% sunt bărbați, 16% sunt patroni, asociați sau ocupă funcții de conducere, iar peste 31% au un venit net de peste 6.000 de lei.

Genesis Property este unul dintre principalii dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experiență de peste 20 de ani pe piața imobiliară. Compania dezvoltă ecosisteme de lucru destinate susținerii performanței angajaților prin spații verzi, zone de relaxare și facilități dedicate colaborării și interacțiunii.