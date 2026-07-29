BMW schimbă strategia de costuri. Ce se întâmplă cu mii de angajați din Germania

Producătorul auto premium BMW va reduce câteva mii de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului 2027, printr-un program de concedieri voluntare convenit cu reprezentanții angajaților, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al companiei.

Măsura face parte dintr-un plan compensatoriu stabilit de companie împreună cu consiliul de întreprindere și vizează anumite zone administrative și de dezvoltare. Potrivit reprezentantului BMW, activitățile de producție nu vor fi afectate de această reducere de personal.

O persoană familiarizată cu situația a precizat că este estimată o scădere a numărului total de angajați cu aproximativ 8.000 de persoane. Reducerea ar urma să fie realizată treptat, până la finalul anului 2027, prin plecări voluntare.

Decizia vine după ce BMW și-a revizuit în luna iunie estimările privind profitul pentru anul în curs, pe fondul unei evoluții mai slabe decât anticipa compania pe piața din China. Producătorul german a menționat o scădere semnificativă a vânzărilor de automobile în această regiune în ultimele luni.

Ulterior, directorul executiv Milan Nedeljkovic a declarat că BMW va accelera și va intensifica măsurile de reducere a costurilor. Compania urmărește astfel ajustarea cheltuielilor într-un context marcat de schimbări pe piața auto și de presiuni asupra rezultatelor financiare.

În raportul său anual din 2026, BMW indicase deja o diminuare ușoară a numărului de angajați. Pentru companie, o reducere considerată „ușoară” reprezintă o scădere de până la 5% a forței de muncă.

Programul anunțat se concentrează pe departamentele administrative și de dezvoltare, fără modificări anunțate pentru liniile de producție. Acordul privind plecările voluntare a fost stabilit împreună cu reprezentanții salariaților, potrivit informațiilor transmise de companie.

Grupul BMW, cu sediul la München, are în prezent aproximativ 150.000 de angajați în întreaga lume. Reducerea de personal face parte din măsurile prin care producătorul auto își adaptează structura de costuri la evoluțiile recente ale pieței.

Compania germană a anunțat că măsurile convenite se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, iar domeniile de producție vor rămâne în afara programului de reducere a personalului.