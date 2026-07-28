Vești de la INS pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu prețurile până în toamnă
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - cos zilnic, supermarket, preturi, scumpiri
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat marți, 28 iulie, rezultatele anchetei de conjunctură privind evoluția activității economice în perioada iulie-septembrie 2026. Estimările managerilor indică o activitate relativ stabilă în industrie, comerț și servicii, în timp ce sectorul construcțiilor este prognozat să înregistreze o creștere moderată. În același timp, respondenții anticipează majorări de prețuri în toate domeniile analizate.
INS: Managerii din industrie estimează o activitate stabilă, dar anticipează scumpiri
Datele prezentate de INS arată că, în industria prelucrătoare, managerii se așteaptă ca volumul producției să rămână, în ansamblu, la un nivel apropiat de cel actual în următoarele trei luni, iar numărul de salariați să se mențină relativ stabil.
În schimb, în privința prețurilor produselor industriale, estimările indică o tendință de creștere. Potrivit anchetei statistice, soldul conjunctural privind evoluția producției este de -2%, cel referitor la numărul de salariați este de -5%, iar pentru prețuri ajunge la +20%, semnalând așteptări privind scumpirea produselor industriale.
INS precizează că aceste rezultate reflectă percepția managerilor asupra evoluției activității economice și nu trebuie confundate cu ritmul efectiv de creștere sau de scădere al indicatorilor statistici publicați ulterior de instituție.
Construcțiile sunt singurul sector în care este prognozată o creștere a producției
Potrivit estimărilor realizate în luna iulie, sectorul construcțiilor este singurul în care managerii anticipează o evoluție pozitivă a volumului producției în intervalul iulie-septembrie.
Ancheta arată că producția ar urma să înregistreze o creștere moderată, reflectată printr-un sold conjunctural de +13%, în timp ce numărul de salariați este estimat să rămână relativ stabil, cu un sold de +2%.
Totodată, respondenții se așteaptă ca și prețurile lucrărilor de construcții să continue să crească. În acest caz, soldul conjunctural ajunge la +36%, cel mai ridicat dintre sectoarele analizate de INS.
Comerțul cu amănuntul ar putea angaja mai mulți salariați în următoarele luni
În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează că activitatea economică va rămâne relativ stabilă în perioada următoare, însă anticipează o creștere moderată a numărului de angajați.
Conform datelor, cifra de afaceri este așteptată să rămână la un nivel apropiat de cel actual, soldul conjunctural fiind de +5%, iar numărul de salariați ar putea crește moderat, soldul estimat fiind de +8%.
În același timp, perspectivele privind prețurile rămân orientate spre creștere. Potrivit răspunsurilor colectate de INS, 38% dintre manageri estimează majorări de prețuri, în timp ce doar 6% anticipează scăderi, ceea ce conduce la un sold conjunctural de +32%.
Serviciile rămân stabile, însă și aici sunt anticipate majorări de prețuri
Estimările pentru sectorul serviciilor indică o evoluție relativ constantă a cererii și a ocupării forței de muncă în următoarele trei luni.
Managerii apreciază că cererea de servicii va rămâne stabilă, soldul conjunctural fiind de +1%, iar numărul de salariați nu va înregistra modificări semnificative, soldul estimat fiind de -3%.
În ceea ce privește tarifele practicate pentru serviciile oferite, respondenții se așteaptă la o nouă creștere a prețurilor. Tendința este reflectată de un sold conjunctural de +16%, potrivit datelor publicate de INS.
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