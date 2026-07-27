Audi își reduce estimările pentru 2026: profitul trimestrial a scăzut cu 21%, la 563 de milioane de euro

Audi traversează un an dificil și își reduce din nou așteptările financiare. Profitul companiei auto a scăzut în trimestrul al doilea, iar perspectivele pentru 2026 au fost revizuite în jos din cauza cererii slabe din China, a concurenței tot mai intense și a incertitudinilor generate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Audi, subsidiară a grupului Volkswagen, și-a înrăutățit luni, 27 iulie estimările financiare pentru 2026, pe fondul dificultăților de pe piața auto din China și al escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Producătorul german de automobile premium a raportat un profit net de 563 de milioane de euro în trimestrul al doilea al anului, în scădere cu aproximativ 21% față de perioada similară din 2025. Totuși, declinul este mai redus decât cel înregistrat de compania-mamă Volkswagen, al cărei profit s-a diminuat cu aproape o treime în intervalul aprilie–iunie 2026.

Compania auto estimează acum venituri cuprinse între 58 și 63 de miliarde de euro în acest an, față de prognoza anterioară de 63–68 de miliarde de euro. Audi și-a redus și estimarea privind marja de profit pentru 2026. Rezultatele financiare includ și mărcile de lux Lamborghini, Bentley și Ducati.

Directorul financiar al Audi, Jürgen Rittersberger, și-a exprimat speranța că performanțele companiei se vor îmbunătăți în a doua jumătate a anului, pe fondul lansării unor noi modele și al măsurilor de reducere a costurilor. Oficialul a subliniat că, în mod tradițional, Audi obține rezultate mai bune în semestrul al doilea.

Una dintre principalele cauze ale dificultăților companiei auto este evoluția de pe piața chineză, cea mai mare piață auto din lume, unde vânzările Audi continuă să scadă, la fel ca și în Statele Unite ale Americii. În același timp, compania se confruntă cu o concurență tot mai puternică pe segmentul prețurilor.

Subsidiara Audi din China a contribuit cu doar 73 de milioane de euro la veniturile companiei în primul semestru al anului, de aproape patru ori mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reflectă amploarea dificultăților întâmpinate pe această piață. Rezultatele sub așteptări apar în contextul informațiilor privind restructurarea grupului Volkswagen, în cadrul căreia una dintre fabricile ce ar putea fi închise este uzina Audi din orașul german Neckarsulm.

Rittersberger a declarat că Audi trebuie să devină mai competitivă și mai eficientă. În acest sens, compania implementează deja un program de reducere a personalului. În martie 2025, Audi a anunțat că va concedia până la 7.500 de angajați până în anul 2029.