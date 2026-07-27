Shein raportează pierderi uriașe după noile taxe vamale. Planurile de listare la bursă intră sub presiune

Shein a înregistrat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru din 2026, după ce modificările regimului vamal din Statele Unite au afectat puternic vânzările companiei. Rezultatele financiare au fost publicate înaintea listării la Bursa din Hong Kong și evidențiază dificultățile cu care se confruntă retailerul de modă rapidă. În paralel, Uniunea Europeană a introdus o nouă taxă pentru importurile de comerț electronic de valoare redusă, măsură care ar putea amplifica presiunile asupra afacerii.

Shein a publicat documentele financiare care preced oferta publică inițială de la Bursa din Hong Kong, iar acestea arată o deteriorare semnificativă a performanței companiei față de anul trecut. Retailerul a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru din 2026, după ce în aceeași perioadă din 2025 înregistrase un profit net de 395 de milioane de dolari.

Rezultatele financiare reprezintă baza prezentărilor adresate investitorilor și a procesului oficial de subscriere pentru una dintre cele mai urmărite listări bursiere din acest an. Cu toate acestea, compania nu a dezvăluit în proiectul de prospect dimensiunea ofertei, prețul acțiunilor, calendarul listării sau suma pe care intenționează să o atragă.

Compania, cu sediul central în Singapore și fondată în China, a primit pe 10 iulie aprobarea autorităților chineze pentru listarea la Bursa din Hong Kong. Decizia a venit după încercările nereușite de listare pe piețele din New York și Londra.

Între timp, Uniunea Europeană, una dintre cele mai importante piețe pentru Shein, a introdus în această lună o taxă de 3 euro aplicată importurilor de comerț electronic cu valoare redusă, măsură justificată prin necesitatea limitării concurenței considerate neloiale din partea companiilor chineze.

Documentele financiare oferă investitorilor o imagine detaliată asupra dificultăților cu care se confruntă compania într-o perioadă în care costurile cresc, ritmul de dezvoltare încetinește, iar autoritățile intensifică verificările pe principalele piețe în care operează.

O parte importantă a pierderii din primul trimestru provine dintr-o modificare contabilă prin care Shein a înregistrat o ajustare de 328 de milioane de dolari la valoarea justă a acțiunilor preferențiale răscumpărabile și convertibile. Aceste instrumente financiare deținute de investitori pot fi transformate ulterior în acțiuni ordinare, iar valoarea lor contabilă se modifică înaintea unei listări bursiere.

Rezultatul negativ apare într-un context în care compania, cunoscută pentru comercializarea de articole vestimentare la prețuri foarte reduse în aproximativ 160 de țări, și-a diminuat considerabil evaluarea față de perioada de vârf a comerțului online din timpul pandemiei.

Potrivit unor informații publicate în această lună de Reuters, care citează o sursă apropiată dosarului, Shein urmărește o evaluare cuprinsă între 40 și 50 de miliarde de dolari la listarea din Hong Kong. Nivelul este semnificativ sub evaluarea de aproximativ 100 de miliarde de dolari atribuită companiei în cadrul unei runde de finanțare desfășurate în 2022.

Compania arată în prospect că eliminarea facilității vamale americane „de minimis”, aplicată din mai 2025, a afectat direct cea mai importantă piață a sa și a contribuit atât la încetinirea ritmului de creștere, cât și la majorarea costurilor operaționale.

Regula permitea anterior intrarea în Statele Unite fără plata taxelor vamale pentru colete cu o valoare mai mică de 800 de dolari. După eliminarea acestei facilități, produsele fabricate în China și expediate direct către clienții americani sunt taxate cu procente cuprinse între 10% și 87,5%.

„Ca răspuns la creşterea taxelor vamale şi a impozitelor, analizăm o gamă largă de opţiuni, inclusiv majorarea preţurilor pe piaţa americană, pentru a compensa o parte din costurile suplimentare”, a transmis compania.

Veniturile Shein din Statele Unite au scăzut cu 14,3% în primul trimestru, până la 2,04 miliarde de dolari, comparativ cu 2,38 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea pieței americane în veniturile companiei a coborât la 22,5%, față de 29,4% raportată pentru anul 2023.

Europa a generat aproximativ o treime din veniturile Shein în 2025, iar noua taxă introdusă de Uniunea Europeană ar putea produce efecte similare.

„Deşi este încă prea devreme pentru o evaluare completă, este posibil ca evoluţiile din Uniunea Europeană să fie, în linii generale, similare sau chiar să depăşească impactul observat în Statele Unite după eliminarea scutirii americane «de minimis»”, a avertizat Shein în prospect.

La nivelul întregii companii, profitul net s-a redus cu 38,7% în 2025, până la 2,06 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au crescut cu doar 8%, la 41,85 miliarde de dolari. Ritmul de creștere este mult inferior avansului de 20,7% consemnat în 2024, iar marja operațională a scăzut de la 3,9% la 2,9% în primul trimestru din 2026.

Pe lângă provocările financiare, compania continuă să fie vizată de controverse și investigații privind modelul său de afaceri. Fondată la Nanjing, Shein s-a aflat în centrul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China și a fost criticată de concurenți, autorități și organizații civice pentru condițiile de muncă din fabricile furnizorilor, presupusele mecanisme ale aplicației care ar încuraja utilizarea excesivă și impactul asupra mediului generat de transportul aerian al produselor.

Compania susține că aplică o politică de toleranță zero față de abuzurile din domeniul muncii și că a investit în evaluarea riscurilor și în mecanisme destinate reducerii acestora, precum și în măsuri pentru protejarea utilizatorilor.

În documentele depuse pentru listare, Shein precizează că majoritatea produselor fabricate de partenerii din lanțul de aprovizionare sunt depozitate în centre logistice din China înainte de expediere. În 2025, mărfurile aflate în aceste depozite au generat peste 90% din veniturile nete ale companiei.

Fondurile obținute prin oferta publică inițială vor fi direcționate către dezvoltarea tehnologiei, consolidarea notorietății brandului, extinderea internațională, proiecte de responsabilitate corporativă și finanțarea activităților curente.

Printre investitorii existenți ai companiei se numără IDG, Sequoia Capital, HongShan, Tiger Global, Boyu, Brookfield și General Atlantic. Prospectul îl menționează pe fondatorul Sky Yangtian Xu în funcțiile de președinte și director general, în timp ce Donald Tang, fost președinte executiv, nu mai apare în conducerea superioară. Coordonatorii comuni ai listării sunt Goldman Sachs, Morgan Stanley și JPMorgan Chase.