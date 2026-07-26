Sezonul raportărilor financiare aduce rezultate solide pentru marile companii din SUA. Indicele S&P 500 rămâne totuși fără un nou val de creștere

Sezonul raportărilor financiare din SUA aduce un nivel de optimism nemaiîntâlnit în ultimii 15 ani în rândul companiilor listate, însă piețele bursiere nu au reacționat cu o nouă creștere, în ciuda rezultatelor solide și a perspectivelor favorabile.

În mod obișnuit, în timpul sezonului de raportări financiare, companiile și analiștii reduc estimările pentru trimestrele următoare. De această dată, situația este diferită, potrivit Yahoo! Finance.

Potrivit datelor Bloomberg Intelligence, mai multe companii din indicele S&P 500 și-au majorat estimările privind profiturile decât cele care le-au redus, iar diferența este cea mai mare de la începutul seriei de date, în 2011.

În același timp, analiștii și-au revizuit în creștere estimările privind profiturile pentru anii 2026 și 2027, în loc să le reducă, așa cum se întâmplă de regulă la jumătatea anului.

Rezultatele financiare raportate până în prezent au depășit semnificativ așteptările pieței. Până la 22 iulie, aproximativ 93% dintre companiile care își publicaseră rezultatele financiare au raportat profituri peste estimările analiștilor, potrivit Fundstrat. Media ultimilor cinci ani este de 78%, iar analistul financiar Mike Zaccardi a descris diferența drept o surpriză de 15,5%.

Totodată, ritmul combinat de creștere a profiturilor, care include atât rezultatele deja raportate, cât și estimările pentru companiile care urmează să își publice datele financiare, se apropie de 25%. Este al doilea trimestru consecutiv în care acest indicator depășește pragul de 20%.

Potrivit FactSet, celelalte 493 de companii din componența indicelui S&P 500, în afara celor mai mari grupuri din tehnologie, sunt pe cale să înregistreze o creștere a profiturilor de aproximativ 23%, cel mai ridicat nivel din 2021.

Patru dintre cei mai importanți contributori la această evoluție sunt Micron, Chevron, Exxon și Broadcom, companii care nu fac parte din grupul celor șapte mari giganți tehnologici cunoscut sub denumirea de „Magnificent Seven”.

Phil Rosen, autorul publicației Opening Bell Daily, citează estimările FactSet potrivit cărora până în ultimul trimestru al anului creșterea profiturilor înregistrată de celelalte 493 de companii ar urma să o depășească pe cea a marilor companii din tehnologie.

În mod normal, un astfel de context ar fi favorizat o nouă creștere a pieței bursiere. Totuși, indicele S&P 500 se află aproximativ la același nivel la care se găsea la începutul verii, în condițiile în care investitorii își mută capitalul din companiile din domeniul inteligenței artificiale care au susținut anterior avansul pieței.

Mai mult, nici măcar rezultatele financiare peste așteptări nu sunt răsplătite de investitori. FactSet arată că acțiunile companiilor care au raportat profituri peste estimări au înregistrat, în medie, o scădere de 0,1% în jurul momentului publicării rezultatelor, comparativ cu media ultimilor cinci ani, când acestea câștigau aproximativ 1%.

Unul dintre motive este evaluarea deja ridicată a pieței. Indicele S&P 500 avea deja inclus în preț un an foarte bun, raportul preț/profit estimat depășind nivelul de 20, peste mediile ultimilor cinci și zece ani.

Chiar dacă perspectivele companiilor rămân printre cele mai bune din ultimii 15 ani și susțin scenariul unei piețe aflate în creștere, investitorii nu mai sunt surprinși de aceste rezultate. Astfel, optimismul privind profiturile nu s-a transformat, cel puțin deocamdată, într-un nou val de creștere pe bursă.