Google și Tesla au pierdut împreună peste 500 de miliarde de dolari într-o singură săptămână. Investitorii penalizează costurile uriașe ale inteligenței artificiale

Marile companii din tehnologie care investesc masiv în inteligență artificială au avut una dintre cele mai dificile săptămâni de pe bursă, în timp ce furnizorii lor au înregistrat câștiguri importante. Evoluția arată o schimbare de perspectivă pe Wall Street, unde investitorii încep să analizeze tot mai atent cine suportă costurile uriașe ale dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială.

Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta și Tesla, cele mai mari cinci companii care investesc în AI, au înregistrat în medie o scădere de 9% a valorii acțiunilor în această săptămână, conform Yahoo! Finance. În schimb, un grup format din companiile care furnizează memorie, servere și spații pentru centre de date a avansat, în medie, cu 11%.

Printre câștigători s-a numărat și Nvidia, ale cărei acțiuni au crescut cu 2%, ceea ce a adăugat aproximativ 100 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei, echivalentul pierderilor cumulate înregistrate de Microsoft și Apple în aceeași perioadă.

Alphabet a depășit estimările pe aproape toate liniile financiare în raportul publicat în această săptămână. Veniturile companiei au crescut cu 24%, iar divizia de cloud a înregistrat un avans de 82%.

Cu toate acestea, acțiunile Alphabet au scăzut cu 8%, iar valoarea de piață a companiei s-a redus cu aproximativ 330 de miliarde de dolari.

Motivul principal îl reprezintă creșterea accelerată a investițiilor. Cheltuielile de capital s-au dublat, ajungând la aproape 45 de miliarde de dolari, depășind numerarul generat de companie și determinând fluxul de numerar liber să devină negativ pentru prima dată de la listarea Alphabet la bursă.

În plus, conducerea companiei și-a majorat din nou planurile de investiții și nu a oferit estimări privind nivelul cheltuielilor din 2027.

Tesla a ajuns într-o situație diferită, dar cu același rezultat pe bursă. Compania a raportat venituri peste așteptări, însă profitul a fost mult sub estimările pieței. În același timp, marja operațională a scăzut la 1,4%, față de 4,1% în urmă cu un an.

Acțiunile Tesla au pierdut 18% într-o singură săptămână, iar valoarea de piață a companiei s-a redus cu aproximativ 250 de miliarde de dolari. A fost cea mai slabă săptămână pentru producătorul american de automobile electrice din 2022.

În timp ce Alphabet a fost penalizată pentru nivelul ridicat al investițiilor, Tesla a fost sancționată pentru profitabilitatea redusă. Piața a tratat însă cele două situații în mod similar.

Companiile care furnizează echipamente și servicii pentru infrastructura AI au beneficiat direct de investițiile făcute de giganții tehnologici.

Supermicro Computer, producător de servere pentru inteligență artificială, a înregistrat un avans de 25% după ce a anunțat comenzi noi în valoare de peste 60 de miliarde de dolari într-un singur trimestru.

Digital Realty, companie care deține și administrează centre de date, a câștigat aproape 15%, susținută de un nivel record al contractelor de închiriere. Compania și-a majorat, la rândul său, planurile de investiții, însă investitorii nu au reacționat negativ, deoarece noile dezvoltări sunt deja acoperite prin contracte de închiriere.

În ansamblu, piața americană nu a înregistrat fluctuații importante.

Aproximativ 880 de miliarde de dolari au fost șterse din valoarea companiilor grupului Magnificent Seven, însă restul companiilor din indicele S&P 500 au adăugat aproximativ 165 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră.

Deoarece pierderile au fost concentrate în câteva companii foarte mari, indicele S&P 500 a încheiat săptămâna aproape neschimbat. La suprafață, piața a părut stabilă, însă capitalul s-a mutat dinspre marile companii tehnologice către furnizorii acestora.

Chiar dacă au înregistrat creșteri în această săptămână, companiile din domeniul memoriei și stocării de date vin după o perioadă dificilă.

La nivel de grup, acțiunile producătorilor de semiconductori se află încă cu aproape 20% sub maximul atins în luna iunie, chiar dacă indicele PHLX Semiconductor a revenit peste pragul de 12.000 de puncte.

Potrivit analizei, revenirea este reală, însă nu este încă suficient de convingătoare.

Săptămâna viitoare va aduce noi teste pentru sectorul tehnologic, potrivit publicației menționate.Microsoft și Meta își vor publica rezultatele financiare miercuri, iar Amazon și Apple vor raporta joi. Între aceste două momente este programată și o nouă decizie de politică monetară a Rezervei Federale a SUA.

Trei dintre cele patru companii (Microsoft, Meta și Amazon) au același tip de cheltuieli masive pentru dezvoltarea infrastructurii AI care au provocat reacția negativă în cazul Alphabet.

În plus, toate trei intră în această perioadă după scăderi importante ale acțiunilor. Microsoft se tranzacționează cu 29% sub maximul anterior, Meta cu 25% sub vârf, iar Amazon cu 16% sub nivelul maxim.

Apple reprezintă excepția. Compania nu desfășoară un program de investiții de amploare în infrastructura AI, traversează cea mai bună lună bursieră din ultimii patru ani și a închis săptămâna trecută la un nou maxim istoric.

Potrivit analizei, reacția investitorilor din această săptămână a stabilit criteriile după care vor fi evaluate investițiile în inteligența artificială, iar următoarele rezultate financiare vor arăta dacă și ceilalți giganți din tehnologie vor fi tratați în același mod.