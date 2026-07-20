Prima companie farmaceutică care face un pas uriaș spre noua generație Nvidia

Bristol Myers Squibb a anunțat luni achiziția celui mai nou sistem de calcul bazat pe inteligență artificială dezvoltat de Nvidia, investiție destinată susținerii activităților de cercetare și dezvoltare a medicamentelor. Compania farmaceutică își propune astfel să extindă utilizarea tehnologiilor AI în procesele de descoperire a unor noi tratamente.

Producătorul de medicamente va deveni prima companie din industria științelor vieții care cumpără un sistem Nvidia DGX SuperPOD construit pe arhitectura Vera Rubin. Nvidia a prezentat această platformă la începutul anului, aceasta reprezentând succesorul actualei generații de sisteme de calcul dedicate inteligenței artificiale.

Valoarea investiției nu a fost făcută publică. Reprezentanții Bristol Myers Squibb au precizat că noua achiziție vine după un sistem DGX SuperPOD de dimensiuni mai reduse, cumpărat anterior de la Nvidia, echipament care este cu două sau trei generații în urma noii arhitecturi Vera Rubin.

Mutarea făcută de Bristol Myers care ar putea schimba ritmul descoperirii medicamentelor

Industria farmaceutică alocă tot mai multe resurse dezvoltării infrastructurii bazate pe inteligență artificială, cu obiectivul de a identifica mai rapid țintele terapeutice și de a crește probabilitatea ca medicamentele aflate în dezvoltare să obțină rezultate favorabile în studiile clinice.

Robert Plenge, directorul de cercetare al Bristol Myers Squibb, a explicat că noile capacități de procesare vor permite companiei să analizeze un număr mult mai mare de potențiali candidați pentru medicamente încă din primele etape ale procesului de dezvoltare. „Poate înainte puteam face 10, iar acum putem face zeci”, a declarat acesta.

Oficialul companiei a precizat și că instrumentele de inteligență artificială sunt deja folosite pentru reducerea timpului necesar fabricării medicamentelor destinate testării clinice. Potrivit acestuia, durata procesului a fost redusă cu aproximativ 20% până la 30%, iar în următorii ani această eficiență ar putea ajunge la 50%.

Robert Plenge a oferit și exemplul unui tratament experimental destinat anemiei falciforme, aflat în prezent în fază incipientă de dezvoltare clinică. Potrivit acestuia, descoperirea acestui candidat terapeutic ar fi fost puțin probabilă fără utilizarea cercetării asistate de inteligența artificială.

Compania aplică deja tehnologiile AI pe scară largă în activitatea de cercetare, acestea fiind utilizate pentru toate programele dedicate moleculelor mici și pentru majoritatea proiectelor care vizează moleculele mari.

Greg Meyers, directorul digital și tehnologic al Bristol Myers Squibb, a explicat că decizia de a investi în noul sistem Nvidia a fost influențată și de creșterea rapidă a necesarului de putere de calcul, pe măsură ce organizația implementează modele de inteligență artificială tot mai complexe în activitatea de cercetare.

Pe lângă sporirea capacității de procesare, noua infrastructură oferită de Nvidia este proiectată pentru o eficiență energetică superioară comparativ cu generațiile anterioare.

Greg Meyers a subliniat că reducerea consumului de energie reprezintă un element important în exploatarea unor astfel de sisteme de calcul de mare performanță. „Când găzduiești astfel de lucruri, trebuie să plătești o factură de electricitate”, a afirmat acesta.

Directorul tehnologic a adăugat că noua platformă oferă „o capacitate de calcul de 10 ori mai mare per watt consumat… Electricitatea nu se ieftinește.”