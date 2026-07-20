Un nou studiu schimbă ceea ce se știa despre îmbătrânire. Mecanismul care ar putea fi reversibil

Un nou studiu publicat de cercetători din Germania sugerează că unul dintre mecanismele implicate în îmbătrânirea celulară ar putea fi, cel puțin parțial, reversibil. Descoperirea ar putea deschide noi direcții de cercetare pentru prevenirea declinului funcțiilor celulare, însă autorii subliniază că rezultatele nu demonstrează, deocamdată, că acest efect poate fi obținut și la oameni.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, celulele își pierd treptat capacitatea de a produce energie și de a funcționa eficient. Un rol esențial în acest proces îl au mitocondriile, structurile din interiorul celulelor responsabile de producerea energiei necesare organismului.

Potrivit studiului coordonat de cercetători ai Institutului Fritz Lipmann (FLI) din Germania și publicat în revista Nature, una dintre cauzele degradării mitocondriilor este reducerea nivelului de fosfatidilcolină, un lipid esențial pentru integritatea membranei acestora.

Membrana protejează mitocondria și îi permite să funcționeze în condiții normale. Atunci când cantitatea de fosfatidilcolină scade, mitocondriile devin fragmentate, mai puțin flexibile și își pierd capacitatea de a răspunde eficient nevoilor energetice ale celulei.

Pentru a înțelege mai bine procesul, oamenii de știință au analizat viermi din specia Caenorhabditis elegans, un model utilizat frecvent în cercetările privind îmbătrânirea. Rezultatele au fost comparate cu date obținute din culturi de celule umane și probe de țesut uman.

Experimentele au arătat că administrarea de fosfatidilcolină sau de colină, un nutrient pe care organismul îl transformă în această substanță, a permis mitocondriilor să își recapete o structură asemănătoare celei întâlnite la organismele tinere.

Autorii studiului spun că au fost surprinși de influența puternică pe care această moleculă o are asupra structurii și funcționării mitocondriilor.

Analiza probelor umane a evidențiat o legătură între nivelul fosfatidilcolinei și starea generală de sănătate.

Concentrațiile mai reduse au fost întâlnite mai frecvent la persoane cu diabet zaharat sau obezitate. În schimb, nivelurile mai ridicate au fost asociate cu o viteză mai mare de mers și cu rezultate mai bune la testele de memorie, doi indicatori considerați relevanți pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Cercetătorii au identificat și diferențe între femei și bărbați. La bărbați, scăderea fosfatidilcolinei s-a produs treptat, în timp ce la femei reducerea a fost mult mai accentuată în perioada menopauzei, etapă în care multe persoane acuză oboseală persistentă și scăderea nivelului de energie.

Autorii studiului atrag atenția că îmbătrânirea mitocondriilor este un proces complex și că reducerea fosfatidilcolinei reprezintă doar unul dintre mecanismele implicate.

De asemenea, o parte importantă a cercetării a fost realizată pe viermi, iar organismul uman este mult mai complex. Din acest motiv, rezultatele nu demonstrează că administrarea de fosfatidilcolină sau colină poate încetini procesul de îmbătrânire la oameni și nu justifică utilizarea acestor substanțe ca tratament.

În etapa următoare, cercetătorii intenționează să studieze în detaliu modul în care scăderea fosfatidilcolinei modifică structura membranei mitocondriale și dacă acest mecanism ar putea deveni, în viitor, o țintă pentru terapii destinate prevenirii declinului funcției celulare asociat îmbătrânirii.