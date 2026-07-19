Canicula vs tenul gras. Greșeala pe care o fac toate româncele vara

Vara poate transforma tenul gras într-o adevărată provocare. Multe dintre soluțiile folosite instinctiv nu fac decât să agraveze problema: de la spălatul excesiv al feței până la aplicarea repetată a pudrei. Ce obiceiuri trebuie evitate și care sunt pașii corecți pentru o piele sănătoasă?

Vara, combinația dintre căldură și umiditate face ca glandele sebacee să fie mult mai active. Pentru persoanele cu tenul gras, acest lucru înseamnă, de cele mai multe ori, mai mult luciu, pori încărcați și un risc crescut de apariție a erupțiilor acneice. Secretul nu este „uscarea” tenului, ci reglarea producției de sebum, menținând în același timp pielea hidratată și protejată.

Primul pas într-o rutină corectă de îngrijire este curățarea inteligentă a tenului, de două ori pe zi, dimineața și seara. Dermatologii recomandă utilizarea unui gel de curățare care conține acid salicilic (BHA), o substanță liposolubilă capabilă să pătrundă în interiorul porilor pentru a dizolva excesul de sebum și celulele moarte.

În sezonul cald este indicată și schimbarea cremei hidratante. Cremele dense folosite iarna pot fi înlocuite cu produse cu textură de gel sau loțiuni foarte lejere, pe bază de apă, etichetate „oil-free” și „non-comedogenic”, deoarece nu blochează porii. Printre ingredientele recomandate se numără acidul hialuronic și niacinamida, care contribuie la hidratarea și echilibrarea pielii.

Protecția solară rămâne esențială chiar și pentru persoanele cu ten gras. Se recomandă alegerea unui produs cu SPF în formulă fluidă, matifiantă, de tip „dry-touch” sau ultra-ușoară, concepută special pentru tenul cu tendință acneică.

Pe parcursul zilei, atunci când apare luciul inestetic, soluția recomandată este folosirea șervețelelor matifiante, cunoscute și sub denumirea de „blotting papers”. Acestea trebuie aplicate prin tapotare ușoară doar în zona T – frunte, nas și bărbie – pentru a absorbi excesul de sebum fără a afecta machiajul sau a încărca pielea.

De asemenea, o dată pe săptămână este recomandată aplicarea unei măști pe bază de argilă, precum caolinul sau bentonita. Aceste ingrediente ajută la absorbția sebumului în profunzime și la curățarea vizibilă a porilor.

La fel de importante sunt și obiceiurile care trebuie evitate. Spălarea feței de trei sau patru ori pe zi, deși poate părea o soluție împotriva luciului excesiv, afectează bariera naturală a pielii. În consecință, tenul percepe agresiunea și produce și mai mult sebum pentru a se proteja.

Un alt mit des întâlnit este renunțarea la crema hidratantă. În realitate, dacă pielea rămâne deshidratată, mai ales după spălare, glandele sebacee vor secreta și mai mult sebum pentru a compensa lipsa apei. Tenul gras are nevoie de hidratare, nu de un aport suplimentar de ulei.

Se recomandă și evitarea aplicării repetate a straturilor de pudră matifiantă pe parcursul zilei. Amestecul dintre pudră, transpirație, bacterii și sebum poate bloca porii și favoriza apariția coșurilor. În locul acestei soluții, sunt indicate șervețelele matifiante, care îndepărtează doar excesul de ulei.

Totodată, exfoliantele mecanice cu particule abrazive, precum cele pe bază de sâmburi de caise sau zahăr, nu sunt recomandate în sezonul cald, deoarece pot produce microleziuni și pot agrava inflamația, mai ales în cazul persoanelor care au deja acnee. O alternativă mai blândă este exfolierea chimică realizată cu acid salicilic, prezent în gelurile de curățare.

În ceea ce privește machiajul, specialiștii recomandă evitarea fondurilor de ten cu acoperire mare, care creează un efect de seră sub soarele verii. O alegere mai potrivită este un BB cream „oil-free”, un fond de ten mineral sau aplicarea punctuală a unui corector doar în zonele cu imperfecțiuni.