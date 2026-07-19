ANM prelungește Codul Galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, noi atenționări Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabile până marți dimineață în mai multe județe din sudul țării și în București. Pe lângă temperaturile foarte ridicate, meteorologii avertizează că în Capitală sunt așteptate și episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

Potrivit ANM, în intervalul 19 iulie, ora 10:00 – 20 iulie, ora 10:00, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade Celsius. Totodată, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.

Meteorologii precizează că vremea va rămâne călduroasă și în celelalte regiuni vestice și estice ale țării, unde, pe alocuri, disconfortul termic va fi accentuat.

O nouă atenționare Cod galben va fi în vigoare în intervalul 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 10:00.

În acest interval, canicula și disconfortul termic ridicat vor afecta sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.

Și în această perioadă, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade. Minimele nocturne vor fi de 19-20 de grade, ceea ce înseamnă că nopțile vor rămâne tropicale.

Pentru București, meteorologii anunță că, în intervalul 19 iulie, ora 09:00 – 20 iulie, ora 10:00, vremea va rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat.

După-amiaza și seara sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu înnorări accentuate, averse torențiale ce pot acumula 10-20 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, vor exista condiții de grindină.

Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.

În perioada 20 iulie, ora 09:00 – 21 iulie, ora 10:00, Bucureștiul va rămâne sub influența valului de căldură, cu temperaturi maxime de 33-35 de grade și un disconfort termic accentuat.

Meteorologii estimează că, după orele amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua din nou. Sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse de 5-10 l/mp, izolat de peste 15 l/mp, descărcări electrice și rafale ale vântului de 50-70 km/h.

Temperatura minimă va coborî la 17-19 grade, însă valorile ridicate din timpul zilei vor menține senzația de căldură accentuată în Capitală.