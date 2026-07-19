De ce persistă diferențele salariale dintre femei și bărbați? Renegocierea salariului explică jumătate din decalaj (studiu)

Diferențele salariale dintre femei și bărbați sunt influențate nu doar de nivelul de transparență din companii, ci și de modul în care angajații își negociază veniturile. Un studiu recent ne arată că renegocierea salariului și utilizarea ofertelor externe de muncă contribuie semnificativ la menținerea acestui decalaj.

Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de agenția de presă Reuters. Cercetarea sugerează că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când aceștia ocupă aceeași poziție în cadrul aceleiași companii.

Potrivit analizei, renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Astfel, în rândul angajaților care lucrează în aceeași companie și ocupă aceeași funcție, bărbații câștigă, în medie, cu 8% mai mult decât femeile.

Studiul mai arată că ofertele de angajare primite din exterior se traduc adesea în creșteri salariale pentru bărbați la actualul loc de muncă. În cazul femeilor aflate în aceeași situație, efectul este mult mai redus, deși acestea sunt la fel de dispuse ca bărbații să își schimbe angajatorul.

Cu alte cuvinte, femeile aleg mai frecvent să accepte oferta și să se mute la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc mai des oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără a părăsi compania.

Concluziile studiului apar într-un context în care Directiva UE privind transparența salarială a intrat în vigoare în luna iunie, având ca obiectiv îmbunătățirea accesului angajaților la informații despre diferențele de remunerare din interiorul companiilor.

Cu toate acestea, rezultatele cercetării sugerează că simpla creștere a transparenței salariale ar putea să nu fie suficientă pentru eliminarea diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați.