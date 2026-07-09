Bucureștiul și Clujul, depășite: județul care a urcat cel mai rapid la capitolul salarii

Bucureștiul și Clujul continuă să ocupe primele poziții în clasamentul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, însă ritmul de creștere al veniturilor a fost mai redus comparativ cu alte zone ale țării. Datele pentru aprilie 2026 arată că un alt județ a avut cel mai mare avans anual al salariului mediu net.

Județul Sibiu este singurul din România în care salariul mediu net a crescut cu peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași lună din anul precedent. Creșterea înregistrată a fost de 10,2%, în timp ce media națională a avansat cu 3,5%, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) și centralizate de Ziarul Financiar.

Sibiul a fost astfel județul cu cea mai mare creștere anuală a salariului mediu net în perioada analizată. Evoluția sa a depășit semnificativ ritmul înregistrat la nivel național, unde majorarea veniturilor salariale a fost mai temperată.

După județul Sibiu, cele mai importante creșteri ale salariului mediu net au fost raportate în Galați, cu un avans de 7,6%, Timiș, cu 6,7%, Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu 6,3%. Aceste județe au avut creșteri superioare mediei naționale de 3,5%.

Capitala își menține poziția de județ cu cel mai ridicat salariu mediu net din România. În aprilie 2026, angajații din București au avut un salariu mediu net de 7.631 de lei, iar creșterea față de aceeași perioadă din anul anterior a fost de 3,9%, un nivel apropiat de media națională.

Clujul, care ocupă a doua poziție în clasamentul județelor după nivelul salariilor, a avut însă una dintre cele mai mici creșteri anuale. Salariul mediu net din județ a crescut cu doar 2% în aprilie 2026 față de aprilie 2025.

În schimb, județul Timiș, aflat pe locul al treilea în topul salariilor medii nete, a înregistrat un avans de 6,7%. Creșterea a fost aproape dublă față de media națională și a indicat un ritm mai accelerat al majorării veniturilor salariale.

Datele statistice arată diferențe importante între județele României în ceea ce privește evoluția salariilor. Zonele care pornesc de la niveluri salariale ridicate, precum Bucureștiul și Clujul, au avut creșteri mai moderate, în timp ce alte județe au recuperat o parte din diferență prin ritmuri anuale mai mari de creștere.

Comparativ cu începutul anului 2026, situația salariilor medii nete s-a modificat în toate județele. La acel moment, patru județe – Giurgiu, Bacău, Hunedoara și Olt – înregistrau încă valori sub nivelul salariilor medii nete raportate în ianuarie 2025.

Datele pentru luna aprilie indică însă o revenire a tuturor județelor pe creștere anuală. Ritmul diferă de la o zonă la alta, iar decalajele salariale dintre județe rămân vizibile.

În timp ce Bucureștiul și Clujul beneficiază de niveluri salariale ridicate, alte județe au avut creșteri procentuale mai mari în aceeași perioadă. Evoluțiile reflectă diferențele dintre nivelurile de salarizare și dinamica pieței muncii la nivel regional.