Harta scumpirilor din Europa: unde au crescut cel mai mult prețurile caselor și chiriile și care este situația din România

Prețurile locuințelor și chiriile au continuat să urce în majoritatea statelor europene la începutul anului 2026, pe fondul unei presiuni constante asupra pieței imobiliare. În unele țări, ritmul de creștere al prețurilor locuințelor a depășit semnificativ inflația generală, diferența ajungând la aproximativ 10 puncte procentuale.

Evoluția vine într-un context în care locuințele au reprezentat o parte importantă din cheltuielile gospodăriilor europene. În 2025, acestea au alocat în medie 18,9% din venitul disponibil pentru costurile legate de locuire, iar în anumite state ponderea a trecut de pragul de 30%.

În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au fost cu 5,1% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, chiriile au înregistrat o creștere anuală de 3%. Ambele evoluții au depășit rata inflației la nivelul UE, care a fost de 2,3%, însă diferențele dintre piețele europene au fost considerabile.

Datele disponibile pentru 28 de țări europene, care includ statele membre ale UE cu excepția Greciei, precum și Norvegia și Islanda, arată că prețurile locuințelor au crescut aproape peste tot. Singura excepție a fost Finlanda, unde locuințele s-au ieftinit cu 2% între primul trimestru din 2025 și primul trimestru din 2026.

În rândul principalelor economii ale Uniunii Europene, Spania a raportat cea mai puternică majorare a prețurilor locuințelor, de 12,8%, ocupând locul al cincilea în clasamentul general. La polul opus, Franța a avut o evoluție aproape stagnantă, cu o creștere de doar 0,1%, fiind depășită doar de Finlanda, unde prețurile au scăzut.

În Italia, prețurile locuințelor au crescut cu 5,2%, ușor peste media Uniunii Europene. Germania a înregistrat o majorare mai redusă, de 1,4%, apropiată de nivelul Franței.

Cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate în Portugalia, Bulgaria, Slovacia, Croația și Spania, unde prețurile locuințelor au avansat cu aproximativ 10 puncte procentuale peste nivelul inflației. Creșteri de peste 10% au fost raportate și în Lituania, unde prețurile au urcat cu 11,9%, Ungaria, cu 11,2%, Letonia, cu 10,9%, și Cehia, cu 10,1%.

Majorări importante au fost înregistrate și în Slovenia, cu 9,3%, Danemarca, cu 8,3%, și România, cu 7,8%. Alte state în care prețurile au depășit media UE au fost Irlanda, cu 6,8%, Polonia, cu 6%, și Țările de Jos, cu 5,2%.

În regiunea nordică, Danemarca a avut o creștere cu peste trei puncte procentuale peste media europeană. Norvegia a înregistrat o majorare de 4,6%, Islanda de 2,8%, iar Suedia de 2,6%.

În primul trimestru al anului 2026, România a avut cea mai ridicată rată a inflației dintre țările analizate, de 8,6%, urmată de Islanda, cu 4,7%, și Croația, cu 4,1%.

În România și Islanda, creșterea prețurilor locuințelor a fost inferioară inflației, ceea ce a reprezentat una dintre cele mai vizibile diferențe între evoluția pieței imobiliare și cea a prețurilor generale.

În schimb, în statele cu cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor, precum Portugalia, Bulgaria, Slovacia, Croația și Spania, avansul anual al locuințelor a fost cu aproximativ 10 puncte procentuale peste inflație.

Piața chiriilor a avut o evoluție diferită față de cea a locuințelor. La nivelul Uniunii Europene, chiriile au crescut cu 3% între primul trimestru din 2025 și aceeași perioadă din 2026, ritm inferior celui înregistrat de prețurile locuințelor.

Chiriile au crescut în toate cele 30 de țări analizate, inclusiv statele UE, Norvegia, Islanda și Elveția. Cele mai mici creșteri au fost în Finlanda și Slovenia, unde avansul a fost de doar 0,1%.

Croația s-a remarcat printr-o creștere puternică a chiriilor, de 39,1% într-un an. Mikk Kalmet, expert imobiliar la Global Property, a explicat că această evoluție este legată în principal de atractivitatea țării pentru închirierile pe termen scurt și lung, în comparație cu piețe imobiliare mai dezvoltate precum Spania și sudul Franței.

Bulgaria a fost singura altă țară unde chiriile au crescut cu peste 10%, respectiv 10,5%. Următoarele creșteri importante au fost raportate în Islanda și România, ambele cu 8,4%, precum și în Grecia, cu 8,1%.

Dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, Italia a avut o creștere a chiriilor peste media UE, de 3,8%. Spania a înregistrat un avans de 2,5%, Germania de 2,2%, iar Franța de 1,9%.

Creșteri de peste 5% au mai fost consemnate în Letonia, cu 6,7%, Cehia, cu 6,2%, Slovacia, cu 5,7%, și Portugalia, cu 5,1%.

Pe termen scurt, piața imobiliară europeană a continuat să înregistreze creșteri. Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, prețurile locuințelor au avansat cu 1,2% în UE în primele trei luni ale anului 2026, iar chiriile au crescut cu 0,7%.

Raportat la media anuală din 2025, prețurile locuințelor au fost mai mari cu 2,9% în primul trimestru din 2026, în timp ce chiriile au crescut cu 1,8%. În Croația, chiriile au avut o evoluție accelerată, crescând cu aproape 25% în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu media anuală din 2025.

Referindu-se la evoluția prețurilor locuințelor de la finalul anului 2025, Mikk Kalmet a declarat că oferta a fost limitată de costurile ridicate de construcție și de lipsa locuințelor noi, în timp ce cererea mai puternică a continuat să influențeze nivelul prețurilor.