Sărăcia se adâncește în Europa: tot mai mulți oameni riscă să rămână fără locuințe

Creșterea costului vieții este tot mai des asociată, la nivel european, cu presiuni directe asupra accesului la locuințe, arată un raport publicat joi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

Documentul indică faptul că scumpirea locuințelor contribuie la amplificarea riscului de pierdere a adăpostului pentru tot mai multe persoane. Analiza instituției cu sediul la Viena subliniază că dreptul la o locuință adecvată devine din ce în ce mai greu de garantat în practică.

Datele citate provin din Eurostat și conturează o evoluție semnificativă a pieței imobiliare din Uniunea Europeană. Potrivit raportului FRA, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut cu 53% între 2015 și 2024, în timp ce chiriile au înregistrat o majorare de aproape 17% în aceeași perioadă.

Creșterile sunt corelate de instituție cu dificultăți tot mai mari în accesarea unei locuințe pentru o parte importantă a populației. Mai mult de două treimi dintre locuitorii Uniunii Europene dețin o locuință, însă situația este diferită în rândul persoanelor cu venituri reduse. În acest segment, mai puțin de jumătate dintre cei aflați sub pragul de risc de sărăcie sunt proprietari.

Raportul evidențiază că tinerii din Europa se numără printre grupurile cele mai expuse dificultăților legate de accesibilitatea locuințelor. Presiunea costurilor ridicate afectează în mod direct capacitatea acestora de a obține sau păstra o locuință stabilă.

Inegalitățile economice contribuie la accentuarea vulnerabilității în rândul anumitor categorii sociale. Sirpa Rautio, directoarea FRA, a subliniat această dinamică afirmând că „Tinerii și grupurile vulnerabile se confruntă cu dificultăți care le subminează accesul la dreptul fundamental la o locuință adecvată, iar mulți rămân neprotejați împotriva evacuării”.

Datele citate de FRA indică semne de creștere a numărului persoanelor fără adăpost la nivelul Uniunii Europene. Federația Europeană a Organizațiilor Naționale care Lucrează cu Persoanele Fără Adăpost (Feantsa) estimează că aproximativ 1,3 milioane de persoane s-au confruntat cu lipsa de adăpost în 2025.

Situația este analizată în raport prin prisma drepturilor fundamentale, considerate aplicabile tuturor persoanelor, inclusiv migranților, refugiaților și solicitanților de azil. Documentul reamintește că statele au obligația de a preveni lipsa de adăpost și de a asigura accesul la locuințe accesibile. FRA susține necesitatea unei abordări bazate pe drepturi pentru a limita evacuările forțate și pentru a proteja persoanele aflate în situații vulnerabile.

Raportul FRA notează, de asemenea, că Uniunea Europeană se confruntă cu presiuni suplimentare asupra principiilor de guvernanță și a respectării drepturilor fundamentale. Sunt invocate tensiunile geopolitice și riscurile de securitate care influențează climatul general de stabilitate.

Sirpa Rautio a afirmat că „UE este, de asemenea, din ce în ce mai pusă la încercare în ceea ce privește susținerea unei guvernări bazate pe reguli și a drepturilor fundamentale”, având în vedere „intensa instabilitate geopolitică și amenințările la adresa securității”.

În același context, ea a adăugat că „Mediul internațional imprevizibil și războaiele în curs au un impact aici, pe plan intern, nu în ultimul rând asupra sentimentului de siguranță și bunăstare al oamenilor”. Raportul a analizat situația din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Albania, Macedonia de Nord și Serbia.