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Rata ocupării forței de muncă în creștere, piața muncii în ușoară scădere în primul trimestru 

Rata ocupării forței de muncă în creștere, piața muncii în ușoară scădere în primul trimestru 

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Hendrik Antonia la 12 iunie 2026, 18:36
Din cuprinsul articolului

În primul trimestru al anului 2026, 198,3 milioane de persoane din Uniunea Europeană erau angajate. Rata de ocupare a forței de muncă ajustată sezonier pentru persoanele cu vârsta între 20 și 64 de ani a fost de 76,3%, în creștere față de 76,2% în trimestrul anterior.

Forța de muncă europeană crește, șomajul rămâne constant

Totodată, deficitul total de locuri de muncă, adică nevoia neacoperită de angajați, s-a ridicat la 23,7 milioane de persoane. Aceasta reprezenta 10,9% din forța de muncă extinsă, în scădere de la 11,0% în trimestrul 4 din 2025. În ceea ce privește șomajul, 12 milioane de persoane erau în această situație, iar rata ajustată sezonier a rămas stabilă la 5,7%, potrivit analizei ec.europa.eu.

Lucrătorii cu fracțiune de normă subocupați au reprezentat 2,3% din forța de muncă extinsă. Cei care caută activ un loc de muncă, dar nu sunt disponibili să lucreze, au constituit 0,7%, iar persoanele disponibile să muncească, dar care nu caută un loc de muncă, au fost 2,3%.

Comparativ cu trimestrul anterior, deficitul de forță de muncă a crescut în 13 țări din UE în primele trei luni ale anului 2026. Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate în Letonia și Lituania (+1,1 fiecare), Danemarca (+0,8), Croația (+0,7) și Irlanda (+0,6).

Rata ocupării forței de muncă a crescut în 11 țări

În schimb, deficitul a rămas stabil în Spania, Cipru și Ungaria și a scăzut în alte 11 state, cu cele mai mari scăderi în Belgia, Bulgaria, Italia și Suedia (-0,5 fiecare). Rata ocupării forței de muncă a crescut în 11 țări, cu avansuri notabile în Italia (+0,5) și în Belgia, Cipru, Lituania, Slovacia și Suedia (+0,4 fiecare).

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SURSA FOTO: Dreamstime „CES: Economia României are nevoie în continuare de forță de muncă din țări terțe non UE”

Cele mai mari scăderi ale ratei ocupării au fost înregistrate în Letonia (-0,8) și Irlanda (-0,7). În 21 de țări, rata ocupării s-a modificat, în timp ce Bulgaria, Cehia, Danemarca, Luxemburg, Malta și Portugalia au raportat valori stabile.

Rata de ocupare a forței de muncă pentru femei a crescut cu 0,2 puncte procentuale în UE, în timp ce pentru bărbați a rămas constantă între trimestrul 4 din 2025 și trimestrul 1 din 2026. Cele mai mari creșteri pentru femei au fost în Belgia (+1,2), Luxemburg (+1,1) și Malta (+1,0).

Evoluția șomajului în UE

Pentru bărbați, avansurile cele mai mari au fost înregistrate în Lituania (+1,1 pp), Suedia (+0,8 pp) și Estonia (+0,7 pp). În schimb, ratele de ocupare au scăzut semnificativ pentru femei în Irlanda și Estonia (-0,8 pp fiecare) și pentru bărbați în Letonia (-1,2 pp), precum și în Luxemburg și Malta (-1,0 pp fiecare).

Raportul mai evidențiază că rata șomajului a rămas la 5,7% în UE, comparativ cu trimestrul anterior. Creșteri notabile au fost în Grecia (de la 8,4% la 9,7%), Estonia (6,3% → 7,0%) și Lituania (6,8% → 7,4%).

În Cehia, Germania, Spania și Finlanda, rata șomajului a rămas neschimbată. Scăderi semnificative au fost observate în Suedia (7,8% → 7,1%), Italia (5,5% → 4,8%), Belgia (6,2% → 5,8%) și Bulgaria (3,2% → 2,9%).

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Publicat în: Economie, Social

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